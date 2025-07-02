الاقتراح النهائي، ترامب يمنح حماس "فرصة أخيرة" لإنهاء حرب غزة

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، رسالة تحذيرية لحركة “حماس”، مفادها ضرورة استغلال ما وصفه بأنه "الاقتراح النهائي" لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكان ترامب، قد أعلن في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" أن إسرائيل وافقت على ما وصفها بالشروط الضرورية لهدنة تمتد 60 يومًا في قطاع غزة، يتم خلالها العمل على التمهيد لوقف الحرب نهائيًّا.

وقال ترامب في تدوينته: "هذا الاقتراح النهائي. آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا"، على حد تعبيره.

وأوضح أن إسرائيل: "وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب".

وتابع: "سيقدم القطريون والمصريون، اللذان عملا بجد لإحلال السلام، هذا الاقتراح النهائي".

في ذات الإطار، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إنه لا يزال يتعين على "حماس" الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن النية هي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يومًا.

وأضاف المسؤولون أنه خلال فترة الـ60 يومًا ستعقد مفاوضات لإنهاء الحرب في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.