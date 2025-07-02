الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: مصرع 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين في حادث حفار جبل الزيت بخليج السويس

مصابو حادث حفار جبل
مصابو حادث حفار جبل الزيت بخليج السويس، فيتو

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية، ومحمد جبران، وزير العمل، تداعيات الحادث الذي تعرضت له البارجة البحرية "Adam Marine 12" وأدى إلى غرقها في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، بمنطقة جبل الزيت في خليج السويس.  


وفور تلقي البلاغ، انتقل كل من المهندس كريم بدوي، ومحمد جبران إلى موقع الحادث، كما تم التحرك الفوري بتوجيه 27 سيارة إسعاف، منها 20 سيارة إلى موقع الحادث، و7 سيارات إلى مطار الجونة، حيث تم نقل 4 مصابين جوًّا، و18 مصابًا آخرين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الجونة، فيما تم نقل 4 حالات وفاة إلى مستشفى الغردقة العام.  


ويجري حاليًّا متابعة الموقف في موقع الحادث، ورفع درجة الاستعداد في مديرية صحة البحر الأحمر، وجميع المستشفيات، لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار عمليات الإنقاذ والبحث، ومراقبة أي مستجدات على مدار الساعة، وسيتم تحديث البيانات أولًا بأول وفق تطورات الموقف.  


وتستمر الجهود المشتركة لضمان استقرار الحالة الصحية للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة والمعدنية محمد جبران وزير العمل البارجة البحرية Adam Marine 12 منطقة جبل الزيت خليج السويس مديرية صحة البحر الأحمر

الأكثر قراءة

ثعلب البيت الأبيض.. ترامب طالب مصر بتفجير سد النهضة ويحلم بـ«نوبل للسلام»

الأهلي يبدأ حملة غربلة بصفوف الفريق، الاستغناء عن الساعي للمصري، نيدفيد يقترب من سيراميكا، دراسة العروض المقدمة لـ كريستو ورضا سليم لحسم مصيرهما

باسم يوسف.. الساخر الذى أربك الصهاينة.. أظهر فى مناظرته الناطق باسم جيش الالحتلال شجاعة وجرأة غير عادية

عقود المدربين أحدث أزمات اتحاد الكرة.. النسخ الصورية "عرض مستمر".. والجبلاية تبحث عن حل جذرى لاستعادة الملايين المهدرة

فيديو يهز الضمير، شاب يركل فتاة بقدمه ويسقطها أرضا بكورنيش الإسكندرية والنيابة العامة تتحرك

اصطحبهم بنفسه إلى غرف الكشف، شاهد ماذا فعل محافظ البحر الأحمر مع مصابي حادث حفار جبل الزيت داخل المستشفى

انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن مركز إسنا بالأقصر، ومصدر أمني ينفي وقوع انفجار

محافظ البحر الأحمر ينتقل إلى موقع حادث حفار جبل الزيت لمتابعة جهود وعملية الإنقاذ (صور)

خدمات

المزيد

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في أول أيام شهر يوليو 2025

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية