انقطاع الكهرباء بشكل مفاجئ عن مركز إسنا بالأقصر، ومصدر أمني ينفي وقوع انفجار

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال اللحظات الماضية من فجر اليوم الأربعاء، وقوع انفجار في محطة محولات الكهرباء إسنا جنوبي محافظة الأقصر، وعلى إثر ذلك تم قطع الكهرباء عن بعض القرى والنجوع ببندر إسنا.

قطع الكهرباء في إسنا بالأقصر

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، لـ«فيتو» أن أنه لا يوجد صحة لما يتم تداوله من منشورات مغرضة وكاذبة، هدفها تكدير الأمن والسلم العام، مؤكدًا انه عطل فني بأحد المحولات، وتم قطع الكهرباء عمدا عن المنطقة التابعة لدى المحول وذلك ضمن إجراءات الإصلاح المتبعة رسميًّا.

اتخاذ الإجراءات الاستباقية

وأشار المصدر الأمني إلى أنه عززت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتم الدفع بـ سيارتين إسعاف إلى منطقة محولات الكهرباء إسنا، ضمن الإجراءات الاستباقية المتخذة.

كهرباء الأقصر تطمئن

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح رمضان مدير قطاع كهرباء الأقصر، لـ«فيتو» أن الواقعة تخص منطقة النقل للكهرباء وليس التوزيع، موضحًا أن وقع عطل فني طارئ بأحد محولات النقل بإسنا، وجارٍ إصلاحه وعودة التيار الكهربائي مجددًا.

ونفى مدير قطاع كهرباء الأقصر ما تم تداوله على السوشيال ميديا حول وقوع حادث انفجار بأحد المحولات لزيادة الاحمال، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ من الصحة تمامًا، وأن الحقيقة هي عطل فني طارئ.

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