فيديو يهز الضمير، شاب يركل فتاة بقدمه ويسقطها أرضا بكورنيش الإسكندرية والنيابة العامة تتحرك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شاب يعتدي على فتاة بشكل عنيف على كورنيش محافظة الإسكندرية، في مشهد أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين ومتابعي السوشيال ميديا.

شخص يعتدي بعنف على فتاة

ويظهر في المقطع المتداول ركل الشاب للفتاة بقدمه بعنف، وطرحها أرضًا.

فيما تقوم النيابة العامة بفحص بلاغ مقدم عبر الواتساب في هذا الشأن، وكذلك الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

بلاغ واتساب

قال محمد توفيق، منسق الحملة الوطنية لمكافحة الإرهاب والفساد، إنه تواصل مع النيابة العامة عبر خاصية الواتساب وقدم بلاغًا بمقطع الفيديو المرئي وجرى التواصل معه في هذا البلاغ ويجري فحصه والتوصل إلى هوية الشاب المعتدي والفتاة.

وأضاف توفيق: "تم ذلك بناء على إصدار بيان النيابة العامة حول إمكانية تقديم بلاغات عبر رسائل الواتساب وتقديم فيديوهات توثق المعلومات عن البلاغ.



وسارعت إلى تقديم البلاغ وتم التواصل معها والاستجابة بسرعة لافتة للإعجاب والاحترام والتقدير للنيابة العامة على معني العدالة الناجزة كما ينبغي، وأن الجهات المختصة والأمنية تتعامل بجدية بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط وإحضار المتعدي.

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