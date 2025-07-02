رضا البحرواي يلغي جميع حفلاته بالساحل الشمالي والأفراح حدادا على روح المطرب أحمد عامر

أعلن المطرب الشعبي رضا البحرواي عن إلغاء جميع حفلاته المقرر انطلاقها بالساحل الشمالي خلال موسم الصيف وذلك حدادا على رحيل زميله المطرب الشاب أحمد عامر، الذي وافته المنيه خلال الساعات الماضية.

الغاء حفلات رضا البحرواي

وقال البحرواي: إنا لله وإنا إليه راجعون بقلوب موجوعة ومليانة حزن، بنعي أخويا وصديقي الفنان “أحمد عامر” اللي فارقنا النهاردة وسبنا في وجع كبير ما يتوصفش.

وأضاف: “ بسبب الخبر الأليم ده، تم إلغاء كل حفلاتي في الساحل الشمالي، وكمان كل الأفراح اللي كنت مرتبط بيها خلال الفترة الجاية، حدادًا على روح اخويا أحمد عامر..ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويصبرنا على فراقه.. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وفاة أحمد عامر

وتوفي المطرب الشعبي أحمد عامر صباح اليوم، بشكل مفاجئ وسط حالة من الحزن في الأوساط الفنية والجماهيرية.

وكان أحمد عامر أحد أبرز الأصوات في ساحة الغناء الشعبي، حيث اشتهر بأغانيه التي لامست نبض الشارع المصري، وتميّز بخفة دمه وأسلوبه القريب من الناس، ما جعله يحظى بجماهيرية واسعة خلال السنوات الماضية.

ونعى عدد من الفنانين زميلهم الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم الكبير لفقدانه، ومشيدين بموهبته وأخلاقه وأغنياته المتميزة.



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