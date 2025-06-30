أخبار مصر: 600 مليون دولار خسائر مصر بسبب الحوثيين، الأرصاد تحذر من طقس اليوم، موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
شديد الحرارة نهارا، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الإثنين
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.
وزير الخارجية: 600 مليون دولار خسائر شهرية بسبب تهديد الملاحة بالبحر الأحمر
حل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة”؛ لمناقشة آخر التطورات المحلية والإقليمية، التي تشغل بال الكثير من المواطنين في الفترة الحالية.
غدًا، صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية غدا الثلاثاء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة ويستفاد من تلك الزيادة 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه.
مدير الـCIA يطلع الكونجرس على معلومات سرية بشأن الضربة على إيران
أطلع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، الكونجرس على معلومات استخباراتية تتعلق بفعالية الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة على البرنامج النووي الإيراني.
اللحظات الأخيرة لفتيات العنب قبل حادث الإقليمي المروع بالمنوفية (فيديو)
حصلت فيتو على آخر فيديو لشهيدات الطريق الإقليمي رصدته كاميرات المراقبة وهم ينتظرن السيارة التي ستقلهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية لمزرعة العنب.
الثوم يتراجع 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025.
صدام الكبار، موعد مباراة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية
تأهل بايرن ميونخ الألماني لدور ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
لحظة انتشال جثة شخص لقي مصرعه داخل سيارته إثر سقوط ونش عليه
حصلت “فيتو” على أول فيديو يرصد لحظة انتشال جثة شخص من داخل سيارة ملاكي بطريق الأوتوستراد اتجاه حلوان إثر سقوط ونش من المعدات الثقيلة.
أزمة قوية تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية
تواجه مباراة مانشستر سيتي والهلال المقرر إقامتها صباح غد الثلاثاء، أزمة قوية، في بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.
خبير إيراني يحدد موعد استئناف الحرب الإسرائيلية ضد طهران
قال الدكتور إبراهيم متقي الخبير الإيراني في الشئون الأمريكية، إن إسرائيل والولايات المتحدة ستستأنفان عملياتهما العسكرية ضد إيران في غضون الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.
والدة إحدى ضحايا الإقليمي: ابنتي تحفظ القرآن ووجهها كان مبتسما قبل دفنها
لا تزال أصداء حادث الطريق الإقليمي المروع تتابع بعد أن تسبب في وفاة 18 فتاة الذين كانوا يعملن في مزارع العنب بمدينة السادات لكل منهن قصة تكتب بماء الذهب في سجلات الأبطال لتبقى خالدة عبر الزمان.
اليوم، مجلس النواب يحسم تعديلات قانون الإيجار القديم
يحسم مجلس النواب خلال جلساته العامة اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
أولمبيك آسفي يتوج بكأس العرش المغربي على حساب نهضة بركان
تُوج أولمبيك آسفي بلقب كأس العرش المغربي للمرة الأولى في تاريخه، لموسم 2023/2024، بعد فوزه في النهائي على نظيره نهضة بركان، بركلات الترجيح (6-5) عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1).
النفط يتراجع بفعل توقعات زيادة إمدادات أوبك+
تراجعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الإثنين، حيث عزز انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واحتمال زيادة أخرى في إنتاج مجموعة أوبك+ خلال أغسطس، التوقعات بشأن الإمدادات.
محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68%
اعتمد منذ قليل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، بنسبة نجاح بلغت 68%، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومصطفى عبيد علي حامد، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة.
تبدأ من سوريا وتركيا، إعلام عبري يكشف خطة نتنياهو وترامب للتطبيع في الشرق الأوسط
ذكرت "القناة 14" العبرية أن خريطة الطريق التي وضعها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب للتطبيع في الشرق الأوسط خلال الأشهر القريبة القادمة، تبدأ من سوريا وتركيا.
وزير الخارجية: مصر لديها مؤسسات قوية تضمن أمن حدودها
أعلن وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، أنه يجري العمل على اتفاق مرتقب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يومًا على أمل الانتقال إلى مرحلة تالية، على أن يعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة، خلال أسابيع من وقف إطلاق النار.
إيران: الظروف غير مناسبة لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن الظروف غير مناسبة لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك
ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث استقر الدولار أمام الجنيه خلال حركة التعاملات صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025.
إذاعة جيش الاحتلال: مقتل 30 ضابطًا وجنديًا منذ استئناف القتال في غزة
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف الجيش إلى 30 ضابطًا وجنديًا منذ استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تصاعد الاشتباكات وتوسع نطاق المواجهات في مناطق متعددة من القطاع.
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