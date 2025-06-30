والدة إحدى ضحايا الإقليمي: ابنتي تحفظ القرآن ووجهها كان مبتسما قبل دفنها

لا تزال أصداء حادث الطريق الإقليمي المروع تتابع بعد أن تسبب في وفاة 18 فتاة الذين كانوا يعملن في مزارع العنب بمدينة السادات لكل منهن قصة تكتب بماء الذهب في سجلات الأبطال لتبقى خالدة عبر الزمان.

حافظة كتاب الله

كانت سارة محمد ابنة قرية كفر السنابسة إحدى الشهيدات في ذلك الحادث المفجع في طريقها للعمل للمرة الأولى فى هذه الإجازة بعد أن أنهت امتحاناتها بالصف الثاني الثانوي.

وكانت من المتفوقات والجميع يشهد لها بالخلق الحسن، وكانت تحفظ القرآن الكريم وكُرمت أكثر مرة.

وذكرت والدتها أنها رأت وجهها قبل الدفن مبتسما يشع منه البياض فاقتربت منها وقالت: “متخافيش يا بنتى عشان أنا عارفة إنك بتخافي”.

وأكد أحد محفظي القرآن لسارة أنها جاءت له في الحلم أكثر من مرة لتسميع القرآن وكلما سألها: “مش إنتى موتي؟ تقول لا أنا موجودة”.

وذكر محفظ آخر أنها كانت حريصة جدا على حفظ القرآن الكريم وكانت تأتي حتى لو بين الدروس لمدة نصف ساعة ثم تغادر، هؤلاء هن شرف المنوفية وفخرها رحم الله سارة ورفيقاتها شهدائنا وتاج رؤوسنا وأسكنهن فسيح جناته.

مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، وأسفر الحادث عن مصرع 19 من عمال اليومية وإصابة آخرين.

القبض على سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 من عمال اليومية بينهم أطفال وشباب، وإصابة آخرين.

أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

حصل موقع فيتو على أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 2 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات أشمون والباجور وقويسنا.

ننشر أسماء الـ 19 فتاة اللاتي لقين مصرعهن في الحادث وهن كالتالي:

شروق خالد أبو المجد عاشور

جنا محي فوزي مبروك خليل

تقي محمد أحمد الجوهري

غدير عبد الباسط خليل قنديل

شيماء محمود محمد عبد الهادي

ملك عربي فوزي خليل

إسراء صباح عبد الوهاب عبد الخالق

رويدا خالد إبراهيم حسن

ضحى همام الحفناوي

سمر خالد مصطفى قنديل

سارة محمد كوهية



هنا مشرف علام

ميادة يحيى

مروة أشرف

آية زغلول

شيماء يحيى فوزي خليل



أسماء ضحايا من قرية سرس الليان:

أسماء خالد مصطفى

شيماء رمضان عبد الحميد

وآخر لم يتم التعرف على هويته.

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