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حوادث

لحظة انتشال جثة شخص لقي مصرعه داخل سيارته إثر سقوط ونش عليه

انتشال جثة شخص لقى
انتشال جثة شخص لقى مصرعه داخل سيارته، فيتو

حصلت “فيتو” على أول فيديو يرصد لحظة انتشال جثة شخص من داخل سيارة ملاكي بطريق الأوتوستراد اتجاه حلوان إثر سقوط ونش من المعدات الثقيلة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الواقعة لنقل الجثة لأقرب مستشفى.

كما انتقل فريق من الدفاع المدني لمحاولة انتشال الجثة وفحص الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغ بسقوط ونش من المعدات الثقيلة بشكل مفاجئ بطريق الأوتوستراد اتجاه حلوان على سيارة ملاكي وبداخلها قائدها، وانتقل على الفور قوات الأمن للسيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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