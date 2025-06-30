لحظة انتشال جثة شخص لقي مصرعه داخل سيارته إثر سقوط ونش عليه

حصلت “فيتو” على أول فيديو يرصد لحظة انتشال جثة شخص من داخل سيارة ملاكي بطريق الأوتوستراد اتجاه حلوان إثر سقوط ونش من المعدات الثقيلة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الواقعة لنقل الجثة لأقرب مستشفى.

كما انتقل فريق من الدفاع المدني لمحاولة انتشال الجثة وفحص الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغ بسقوط ونش من المعدات الثقيلة بشكل مفاجئ بطريق الأوتوستراد اتجاه حلوان على سيارة ملاكي وبداخلها قائدها، وانتقل على الفور قوات الأمن للسيطرة على الموقف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.