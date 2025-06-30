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رياضة

أولمبيك آسفي يتوج بكأس العرش المغربي على حساب نهضة بركان

نهضة بركان
نهضة بركان

تُوج أولمبيك آسفي بلقب كأس العرش المغربي للمرة الأولى في تاريخه، لموسم 2023/2024، بعد فوزه في النهائي على نظيره نهضة بركان، بركلات الترجيح (6-5) عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1).

أولمبيك آسفي يتوج بكأس العرش

تمكن آسفي من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الـ39'، حمل توقيع اللاعب صلاح الدين الرحولي، قبل أن يُحرز يوسوفو دايو هدف التعادل من ضربة جزاء لصالح الكتيبة البركانية في الدقيقة الـ45+5'.

 

واحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، قبل أن يحسم أولمبيك آسفي اللقب لصالحه، بفوزه على نهضة بركان بركلات الترجيح (6-5).

 

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موسم 2023 2024 كأس العرش المغربي كأس العرش أولمبيك أسفى

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