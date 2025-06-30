صدام الكبار، موعد مباراة بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، تأهل بايرن ميونخ الألماني لدور ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "هارد روك"، ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

وضرب بايرن ميونخ موعدا مع باريس سان جيرمان في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية يوم السبت 5 يوليو 2025 الساعة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

بايرن ميونخ يهزم فلامنجو

وافتتح بايرن ميونخ الأهداف سريعا في الدقيقة 6 عن طريق ايجر مدافع فلامنجو بالخطأ في مرماه، ثم أحرز هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 9.

وسجل جيبسون هدف فلامنجو الأول بالدقيقة 32 من تسديدة صاروخية.

وعاد بايرن وسجل ثالث الأهداف عن طريق لاعب الوسط جوريسكا في الدقيقة 40 من تسديدة بعيدة المدى.

وفي الشوط الثاني قلص فلامنجو الفارق بهدف من ركلة جزاء سجله اللاعب جورجينيو إلا أن هاري كين سجل الهدف الرابع للعملاق البافاري.

تشكيل بايرن ميونخ ضد فلامنجو

والتقى بايرن ميونخ وفلامينجو، مع باريس سان جيرمان الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.



وأنهى بايرن ميونخ مشواره في المجموعة الثالثة محتلًا المركز الثاني، بعد تعرضه للخسارة في الجولة الثالثة أمام بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، خلف الفريق البرتغالي بفارق نقطة واحدة.

وكان الفريق البافاري حسم تأهله إلى الدور ثمن النهائي من مونديال الأندية عقب فوزه على بوكا جونيورز الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية، بعدما افتتح مشواره باكتساح تاريخي أمام أوكلاند سيتي بنتيجة 10-0.

وعلى الجانب الآخر تأهل فلامينجو البرازيلي إلي ثمن نهائي مونديال الأندية بعد تصدر قمة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على الترجي التونسي وتشيلسي الإنجليزي، والتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي، ليضرب موعدًا ناريًا مع بايرن ميونخ في ثمن النهائي.

وسيطرت الأندية البرازيلية على مقاعد دور الـ16 في كأس العالم للأندية 2025 بتأهل الفرق الأربعة المشاركة في البطولة بالميراس وبوتافوجو وفلامنجو وفلومينينسي.

كما تأهلت الفرق الأوروبية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبنفيكا البرتغالي، وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، ويوفنتوس وإنتر الإيطالي، وريال مدريد.

وتأهل إنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي عن أمريكا الشمالية.

وبقي الهلال السعودي هو النادي العربي والآسيوي الوحيد في دور الـ 16.

وودعت فرق إفريقيا الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وفرق آسيا أولسان هيونداي الكوري، وأوراوا ريدز الياباني والعين الإماراتي، دور المجموعات.

مواعيد مباريات دور الـ 16 مونديال الأندية

بالميراس 1-0 بوتافوجو (انتهت)

بنفيكا 1-4 تشيلسي (انتهت)

باريس سان جيرمان 4-0 إنتر ميامي - (انتهت)

فلامنجو × بايرن ميونيخ - الأحد 29 يونيو (انتهت)

إنتر ميلان × فلومينيسي - الاثنين 30 يونيو (10 مساء)

مانشستر سيتي × الهلال - الثلاثاء 1 يوليو (4 فجرا)

ريال مدريد × يوفنتوس - الثلاثاء 1 يوليو (10 مساء)

بوروسيا دورتموند × مونتيري - الأربعاء 2 يوليو (4 فجرا)

وقد يشهد ربع النهائي مواجهة بين ريال مدريد حال تأهله، وبروسيا دورتموند في تكرار لنهائي 2024.

وقد يصطدم مانشستر سيتي بمنافسه إنتر في تكرار لنهائي 2023.

الطريق إلى نهائى كأس العالم للأندية



فى ربع النهائى يلتقي بالميراس مع تشيلسي ( بعد تأهلهما من دور الـ16 علي حساب بوتافوجو وبنفيكا).

فى ربع النهائى يواجه الفائز من إنتر ميلان ضد فلومينينسي نظيره المتأهل من مانشستر سيتي ضد الهلال.

أما نصف النهائى يلتقى الفريقان المتأهلان وجها لوجه.

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