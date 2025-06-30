الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة قوية تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

الهلال ومانشستر سيتي،
الهلال ومانشستر سيتي، فيتو

تواجه مباراة مانشستر سيتي والهلال المقرر إقامتها صباح غد الثلاثاء، أزمة قوية، في بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.


 مانشستر سيتي والهلال 


ويحتضن ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية، مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

 

وبحسب تقارير صحفية، فإن مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال مُهددة بالتأجيل بسبب احتمالية حدوث عواصف رعدية قوية أثناء سير المباراة.

وذكرت التقارير أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية سوف تحدد خلال الساعات الماضية، موقف مباراة مانشستر سيتي والهلال سواء بإقامتها في موعدها الرسمي أم تأجيلها لموعد آخر.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال، غدا الثلاثاء، عند تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، والخامسة بتوقيت الإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كاس العالم بطولة كأس العالم ل بطولة كأس العالم للأندية ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية مانشستر سيتي و مانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي مدين

مواد متعلقة

كأس العالم للأندية، بايرن ميونخ يتقدم على فلامنجو بثلاثية في الشوط الأول

بعثة الهلال تصل أورلاندو قبل مواجهة مانشستر سيتي بكأس العالم للأندية (صور)

إنريكي يحذر دفاع باريس سان جيرمان من ميسي: لا يمكن الاسترخاء أمامه

لماذا رفض رونالدو اللعب في كأس العالم للأندية؟

الأكثر قراءة

إيران: 6 صواريخ أصابت قاعدة العديد بدقة وترامب يعيش في وهم

جلسة ساخنة بالنواب لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 68%

أولمبيك آسفي يتوج بكأس العرش المغربي على حساب نهضة بركان

إعلام عبري: نتنياهو يرفض إنهاء حرب غزة

إحباط محاولة تهريب 3000 دولار داخل "شبشب" بمطار القاهرة (فيديو وصور)

جون إدوارد يصدم ميدو بسبب رغبته في رحيل نجم الزمالك

مسلسل حرب الجبالي الحلقة 27، إنقاذ شادي ووفاة الكرداوي

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك

سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الأحد 29 يونيو 2025

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 29 يونيو 2025

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد 29-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من رئيس الوزراء لتعويض أهالي قرية "السنابسة" بعد فاجعة الطريق الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة

كيف أثنى الله على المهاجرين مع رسول الله؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحصول على ثروة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية