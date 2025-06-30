أزمة قوية تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

تواجه مباراة مانشستر سيتي والهلال المقرر إقامتها صباح غد الثلاثاء، أزمة قوية، في بطولة كأس العالم للأندية بسبب سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية.



مانشستر سيتي والهلال



ويحتضن ملعب “كمبنج وورلد” الواقع بمدينة أورلاندو الأمريكية، مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في إطار منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال مُهددة بالتأجيل بسبب احتمالية حدوث عواصف رعدية قوية أثناء سير المباراة.

وذكرت التقارير أن اللجنة المنظمة لمونديال الأندية سوف تحدد خلال الساعات الماضية، موقف مباراة مانشستر سيتي والهلال سواء بإقامتها في موعدها الرسمي أم تأجيلها لموعد آخر.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد الهلال، غدا الثلاثاء، عند تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، والخامسة بتوقيت الإمارات.

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