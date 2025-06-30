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أخبار مصر

غدًا، صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

صرف معاشات شهر يوليو،
صرف معاشات شهر يوليو، فيتو
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تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية غدا الثلاثاء صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة ويستفاد من تلك الزيادة 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

 

ووجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير الرئيس السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

 

صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات

وأكد أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارا من أول يوليو القادم تعكس اهتمامه بتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

 

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 

 

وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار سنويا.

موعد صرف معاشات يوليو

مضيفا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنهي كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـ ATM والمحافظ الإلكترونية.

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