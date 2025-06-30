وزير الخارجية: مصر لديها قوات مسلحة قادرة على حمايتها.. 600 مليون دولار خسائر شهرية بسبب تهديد الملاحة بالبحر الأحمر.. ونأمل وقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين

حل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة”؛ لمناقشة آخر التطورات المحلية والإقليمية، التي تشغل بال الكثير من المواطنين في الفترة الحالية.

وتناول عبد العاطي عدة مواضيع هامة خلال الحوار منها؛ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وخسائر مصر الشهرية جراء التهديد الملاحي للبحر الأحمر، كما أعلن عن بشرى سارة للمصريين بالخارج.

وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار للاحتلال دون حل القضية الفلسطينية

قال عبد العاطي، خلال الحوار، إن المجتمع الدولى يشهد حالة من الاستقطاب ولكن العقيدة والاتزان الاستراتيجية المصرية تبعد عن الاستقطاب.

وأوضح، أن مصر لديها عقيدة مصرية بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ولن تقبل مصر التدخل في شئونها.

وأشار إلى أن مصر تعمل على مدار 21 شهرا بسرعة التوصل لوقف المجازر وسياسة التجويع التي تمارس ضد أهالي غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الآن أكثر اقتناعا بالنهج المصري بأن الصراعات مترابطة وأنه لا أمن لاستقرار إسرائيل دون التوصل لحلول القضية الفلسطينية.

وأضاف: أن هناك رؤية أمريكية بأن أي اتفاق قادم بشأن غزة لا بد أن يكون بضمان، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بصدد وقف إطلاق النار 60 يوما وإدخال المساعدات.

عبد العاطي: يوجد تغيير في مسألة التعاطي مع القضية الفلسطينية من الجانب الأمريكي

واستطرد أن هناك انخراطا مع الجانب الأمريكى، مشيرا إلى أن هناك رؤية أمريكية مقتنعة بالرؤية المصرية على أنه لا استقرار دون حل القضية الفلسطينية.

ونوه إلى أنه يوجد تغيير فى مسألة التعاطي مع القضية الفلسطينية من الجانب الأمريكى، مشددا على أن مصر والأردن ترفضان بشكل قاطع مسألة تهجير الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الخطة المصرية العربية لتعافى غزة تم اعتمادها من عدة دول وهيئات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أجندة عمل مؤتمر تعافى مبكر لغزة.

منوها إلى أن المؤتمر سوف يكون على مدار يومين، مؤكدا أنه لن يضع أحد مبلغا للتعمير دون أن يعرف مصير ومستقبل غزة.

عبد العاطي: لجنة تكنوقراط ستدير قطاع غزة مع السلطة الفلسطينية

وبشأن إدارة قطاع غزة قال عبد العاطي إن هناك لجنة سوف تتولى الإدارة من التكنوقراط مع السلطة الفلسطينية لتكون مرحلة انتقالية لتولى السلطة الفلسطينية الإدارة بشكل كامل.

وأوضح أن مصر تساعد في تدريب القوات الفلسطينية لإدارة غزة.

وزير الخارجية: نأمل وقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين

وتطرق عبد العاطي إلى مسألة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلا: إننا نأمل في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوعين وأن مسألة إدارة غزة يجب أن تكون للسلطة الفلسطينية.



وأوضح أن هناك خلافات على إدارة دولية فى غزة، مشيرا إلى أن كل الأفكار قابلة للتطبيق وبالطبع يشارك فيها قوات عربية ولكن تكون لفترة انتقالية.

وشدد على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على أن مصر تعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية.

وأوضح أن المجتمع الدولى يتحدث بأغلبية عن حل الدولتين ومصر تتحدث عن تجسيد الدولة الفلسطينية؛ كي لا يكون لإسرائيل حق الفيتو في حل الدولتين.

وأوضح أن هناك ازدواجية فجة في تطبيق المعايير وأن هناك دولة ترى نفسها فوق القانون.

وبشأن المصالح الفلسطينية الفلسطينية، قال: القضية الفلسطينية أمام مفترق طرق تكون أو لا تكون ولابد من مصالحة فلسطينية فلسطينية ولابد من توفر إرادة سياسية، مشددا على أنه لابد من إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصلحة الفصائلية.

وزير الخارجية يرد على مخاوف ضرب إيران للمفاعل النووي الإسرائيلي

وتحدث عن مخاوف ضرب إيران للمفاعل النووي الإسرائيلي، قائلا: إن منع الانتشار النووي جزء لا يتجزأ من الرؤية المصرية.

وبشأن القلق من ضرب إيران للمفاعل النووي الإسرائيلي قال: بالفعل هناك قلق وهناك تحرك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن.

وقال: لدينا بعض الشواغل من السياسات الإيرانية في المنطقة وسياسة حسن الجوار.

وأوضح أن العلاقات المصرية مع إيران تسير بوتيرة جيدة، ونأمل أن الزخم فى العلاقات يؤدي لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

مصر لديها قوات مسلحة قادرة على حمايتها من الشرق والغرب

وقال وزير الخارجية: إن مصر دولة كبيرة ولديها قوات مسلحة قادرة على حمايتها من الشرق والغرب.



وأوضح أن هناك التزاما من قبل مصر وإسرائيل باتفاقية السلام.

وزير الخارجية: أي تغيير بالإقليم مرهون بإرادة كل الدول وليس إسرائيل

وبشأن تغيير الشرق الأوسط قال عبد العاطي: إن أى تغيير بالإقليم مرهون بإرادة جميع الدول وليس بدولة واحدة.

وأشار إلى أن البطش واستخدام القوى لن يحقق أى سلام لإسرائيل ولا للمنطقة، مشددا على أنه لا توجد حلول عسكرية لأي صراع في المنطقة.

وبشان عدم توقيع إسرائيل على اتفاقية منع الانتشار النووي، يرى عبد العاطى أن هناك ازدواجية فى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن مصر عام 1974 شاركت في قرار عدم الانتشار النووي.

وزير الخارجية: 600 مليون دولار خسائر شهرية بسبب تهديد الملاحة في البحر الأحمر

وقال عبد العاطي: مصر أكثر تضررا من تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، موضحا أن الخسائر الشهرية 600 مليون دولار.

وأشار إلى أن هناك تواصلا مع الجانب الإيرانى للضغط مع جماعة الحوثي لعدم استهداف السفن.

وأوضح أن مسألة البحر الأحمر تخضع الدول المشاطئة فقط للبحر الأحمر.

وشدد على أن وجود قواعد مستدامة لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر خط أحمر.

وأكد أن الأمن المائي أمر وجودي بالنسبة لمصر والاحتياجات المصرية 90 مليار وما تحصل عليه 55.5 مليار ولا يمكن المساس بحصة مصر المائية تحت أي ظرف.

وأشار إلى أن المسار التفاوضى مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود بعد 12 سنة من التفاوض.

وركز على أن الأمن المائي المصري مسألة وجودية لمصر.

عبد العاطي: مصر مع الشعب السوري ومع اختياراته

وتطرق بدر عبد العاطي بالحديث إلى الشعب السوري، قائلا: إن مصر مع الشعب السوري ومع اختياراته.

وأوضح أنه لا تستقيم الأمور وأنه يوجد مقاتلون أجانب في الجيش الوطني السوري.

وزير الخارجية: المساس بالأراضي السودانية لأنه مرتبط بالأمن القومي المصري

وبشأن السودان، قال: المشهد في السودان عبثي ومصر قلقة من الأحداث السودانية.

وشدد على أن مصر لن تسمح بالمساس بالأراضي السودانية لأنه مرتبط بالأمن القومي المصري.

وزير الخارجية يزف بشرى سارة للمصريين بالخارج

وعن المصريين بالخارج، قال: إن السياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم العمل على خدمة الدخل من خلال فتح أسواق اقتصادية فى الخارج وجلب والاستثمار إلى الداخل.

وأوضح أنه يوجد 10 ملايين مصري فى الخارج على أقل تقدير ويصل إلى 14 مليون مصري في الخارج.

وأشار إلى أن الأوراق الثبوتية (جوازات سفر أو شهادات الميلاد) يتم إجراؤها وتوصيلها للمصريين فى الخارج فى نفس اليوم.

وأوضح أنه تم عقد اتفاقية مع البريد لتوصيل الأوراق التى يحتاج المصريون في الخارج توثيقها.

وأكد أنه يوجد تحرك لإعادة فتح باب استيراد السيارات للمصريين في الخارج وكذلك تسوية الموقف التجنيدي، وقال: إن الإعلام المصري لعب دورا وطنيا في 30 يونيو.

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