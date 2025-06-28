السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

خطوات التعامل مع حرائق السيارات على الطرق و10 نصائح من المرور للحد من الحوادث

نصائح المرور للحد
نصائح المرور للحد من الحوادث والحرائق على الطرق،فيتو

ترصد فيتو لقرائها، خطوات التعامل مع حرائق السيارات المفاجئ على الطريق، وكيفية الحد من الحوادث المرورية على المحاور الرابطة بين المحافظات من خلال نصائح وضعتها الإدارة العامة للمرور والتي نبرزها بالتقرير التالي.

خطوات  التعامل مع حرائق السيارات على الطريق

- ركن السيارة إلى جانب الطريق الأيمن. 

- توقف محرك السيارة، وفصل الكهرباء تماما عن أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.

 - إخراج جميع الركاب، قبل انتقال الحريق إلى داخل الصالون. 

- الابتعاد عن السيارة وإبعاد جميع المارة قدر الإمكان.

 - تنبيه السيارات التي ستمر بجانب السيارة المشتعلة، عن طريق وضع مثلث تحذير أمامها.

 - استخدام طفاية الحريق لمواجهة النيران مع ترك مسافة كافية. 

- الاتصال بالطوارئ سريعا ومحاولة إبعاد السيارات المجاورة للسيارة المحترقة.

نصائح المرور لقائدي المركبات علي الطرق للحد من الحوادث 

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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