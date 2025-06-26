الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد 10 أشهر من الواقعة، القبض على ربة منزل تخلصت من زوجها بـ"حبة الغلة" بالهرم

القبض على زوجة حارس
القبض على زوجة حارس عقار متهمة بقتله في بولاق الدكرور، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل متهمة بقتل زوجها حارس عقار في الهرم، وذلك فور أن تم استخراج جثمانه بعد دفنه بمسقط رأسه بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وبداية القصة عندما توجهت الزوجة في أكتوبر الماضي لمسقط رأس زوجها، بصحبة جثمان زوجها وأخبرت أسرته أنه توفي فجأة، بسبب شعوره بهبوط، وتم دفنه، إلا أن أسرة المجني عليه شكوا في الأمر وأسرعوا بطلب من النيابة العامة، باستخراج جثته لتشريحها لشكهم في وجود شبه جنائية.

 وبعد 10 أشهر من دفن المجني عليه قام فريق النيابة العامة باستخراج جثمانه وبعرضه على الطب الشرعي تبين وفاته إثر ابتلاعه حبة غل قاتلة سام وآثار مفعولها ما زال داخل معدته، وأكد الطب الشرعي وفاته إثر هذه الحبة.

 

وتلقى رئيس قطاع الغرب بالجيزة، اللواء عمرو حجازي إخطارًا من رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، يفيد فيه بورود إخطار من النيابة العامة بتلقيها بلاغًا من شخص يشتبه في سبب وفاة شقيقه المدفون منذ شهر أكتوبر العام الماضي.

وقال المبلغ إنه فوجئ في شهر أكتوبر عام 2024 بحضور زوجة شقيقه ومعها جثمان زوجها 50 سنة لقريتهم بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأخبرتهم بوفاته طبيعيًّا وتم دفنه حينها.

وتابع شقيق الزوج أنه يشك في وفاته وباستخراج الجثمان أثبت الطب الشرعي وفاته بقرص غلال سامة، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي زوجته وما زالت التحقيقات معها حول كيفية ارتكابها الجريمة.

 

ويستمع رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

اعترافات المتهم بإحراق زوجة عمه ببولاق الدكرور: كانت بتعمل لي سحر

المطافئ تخمد حريق مخزن بويات البراجيل والمحافظ يتفقد عمليات التبريد (فيديو وصور)

شاهد، لحظة نشوب حريق بمخزن بويات في البراجيل

القبض على قائد سيارة دهس شابا أعلى دائري الوراق

حريق بمخزن بويات في البراجيل (فيديو وصور)

موظف في دعوى بمحكمة الأسرة: زوجتي طردتني من الشقة وحرمتني من أبنائي

ما هي الوصية الواجبة وشروطها ومن المستحقين لها وطرق الحصول عليها؟

السيطرة على مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بنفق وادي النيل في المهندسين

القبض على أحد أعضاء نادي الجزيرة بالقاهرة

كانوا عائدين من وردية عمل، تفاصيل مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي (صور)

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الجيزة الهرم اكتوبر كفر الشيخ

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط 2025

مفاجأة ما بعد الحرب، زامير يتحدث عن قوات برية إسرائيلية في إيران

بعيدا عن إبداع أم كلثوم وسعاد محمد، سر اختلاف أهل العلم والحديث على أغنية طلع البدر علينا

يتبقى ناديان، الفرق المتأهلة لدور الـ 16 بمونديال الأندية بعد صعود الإنتر ومونتيري

سعر السمك اليوم الخميس، قفزة في المكرونة والسبيط والبلطي يحير المصريين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

طقس ديني تحول إلى مأساة، مقتل وإصابة 32 شخصا في هجوم مسلح على حفل موسيقي بالمكسيك (فيديو)

بعد فيديو إسرائيلي استفزازي، ساويرس يطالب مؤرخي العرب برد موثق على مزاعم عدم أحقية الفلسطينيين في أرضهم

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-6-2025 بالأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 25- 6- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل ترامب لـ إسرائيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 26 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 26 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية