بعد 10 أشهر من الواقعة، القبض على ربة منزل تخلصت من زوجها بـ"حبة الغلة" بالهرم

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل متهمة بقتل زوجها حارس عقار في الهرم، وذلك فور أن تم استخراج جثمانه بعد دفنه بمسقط رأسه بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وبداية القصة عندما توجهت الزوجة في أكتوبر الماضي لمسقط رأس زوجها، بصحبة جثمان زوجها وأخبرت أسرته أنه توفي فجأة، بسبب شعوره بهبوط، وتم دفنه، إلا أن أسرة المجني عليه شكوا في الأمر وأسرعوا بطلب من النيابة العامة، باستخراج جثته لتشريحها لشكهم في وجود شبه جنائية.

وبعد 10 أشهر من دفن المجني عليه قام فريق النيابة العامة باستخراج جثمانه وبعرضه على الطب الشرعي تبين وفاته إثر ابتلاعه حبة غل قاتلة سام وآثار مفعولها ما زال داخل معدته، وأكد الطب الشرعي وفاته إثر هذه الحبة.

وتلقى رئيس قطاع الغرب بالجيزة، اللواء عمرو حجازي إخطارًا من رئيس مباحث الهرم، المقدم مصطفى الدكر، يفيد فيه بورود إخطار من النيابة العامة بتلقيها بلاغًا من شخص يشتبه في سبب وفاة شقيقه المدفون منذ شهر أكتوبر العام الماضي.



وقال المبلغ إنه فوجئ في شهر أكتوبر عام 2024 بحضور زوجة شقيقه ومعها جثمان زوجها 50 سنة لقريتهم بمنطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وأخبرتهم بوفاته طبيعيًّا وتم دفنه حينها.

وتابع شقيق الزوج أنه يشك في وفاته وباستخراج الجثمان أثبت الطب الشرعي وفاته بقرص غلال سامة، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي زوجته وما زالت التحقيقات معها حول كيفية ارتكابها الجريمة.

ويستمع رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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