السبت 28 يونيو 2025
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حوادث

لامس أجزاء حساسة، شاب يتحرش بصيدلانية داخل مول شهير بالشيخ زايد وكاميرا المراقبة تفضحه

ضبط متهم تحرش بصيدلانية
ضبط متهم تحرش بصيدلانية بالشيخ زايد، فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة  القبض على شاب لاتهامه بالتحرش بصيدلانية خليجية بمول شهير بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

 

وحررت المجني عليها محضرًَا بقسم شرطة الشيخ زايد، اتهمت فيه أحد الأشخاص بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبمراجعة كاميرات المراقبة توصلت لصحة الواقعة.

وتم القبض على المتهم وجارٍ إحالته للنيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

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الجيزة قسم شرطة الشيخ زايد بالتحرش بقسم شرطة الشيخ زايد

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