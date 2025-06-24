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إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا

إصابة 4 أشخاص من
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بشجرة في طريق فرعي في احدي قري مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالمنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بشجرة امام قرية ام قمص التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم " قس" مقيمين جميعا في مركز ملوي.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

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