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مصرع شاب وإصابة نجله في حادث تصادم على طريق أبشواي ـ الفيوم

مركز شرطة أبشواي،
مركز شرطة أبشواي، فيتو

لقي  شاب من الفيوم مصرعه، وأصيب نجله، في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ربع نقل، على طريق أبشواي السياحي، بدائرة مركز ابشواي، وتم الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة، والمصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تصادم على طريق أبشواي ـ الفيوم

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بوجود حادث تصادم، بدائرة المركز، ويوجد جثة ومصاب، على طريق أبشواي السياحي، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبشواي، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ،  وتبين أنه أثناء سير دراجة نارية، اصطدم بها سيارة ربع نقل، وأسفر عن الحادث مصرع قائد الدراجة النارية، وإصابة نجله، بكسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

 

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وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة أبشواي، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق

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