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حوادث

إنقاذ شخص بأعجوبة من حريق شقة في فيصل (صور)

حريق شقة والمطافئ
حريق شقة والمطافئ تسيطر في فيصل، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من إنقاذ أحد الأشخاص من حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل.

وأظهرت صور الحريق المروع داخل الشقة وإنقاذ شخص بداخلها بأعجوبة، حيث تمكنت النيران من التهام جميع محتويات الشقة.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي فرص كردوان أمني لمحاصرة الحريق وإخلاء سكان العقار الذي نشب فيه الحريق لمنع امتداده الحريق إليهم.

ويقوم فريق من المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق ومعاينته فور انتهاء قوات المطافئ من عمليات التبريد للوقوف على ملابساته.


وتعود البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بارتفاع أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لمحل الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

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الحماية المدينة أمن الجيزة البحث الجنائي

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