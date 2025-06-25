الخميس 26 يونيو 2025
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حوادث

اعترافات المتهم بإحراق زوجة عمه ببولاق الدكرور: كانت بتعمل لي سحر

القبض على المتهم
القبض على المتهم بقتل زوجة عمه حرقا ببولاق الدكرور، فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، متهم بقتل زوجة عمه حرقًا داخل شقتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، أمام جهات التحقيق كما اعترف بأنه توجه إلى منزل المجني عليها لإحضار ملابس ومعه زجاجة بنزين أخفاها بين طيات ملابسه.

وأوضح أنه فور قيام المجني عليها بفتح الباب طلب منها إحضار الملابس وعندما دخلت لإحضارها  ألقى البنزين في مدخل المطبخ وأشعل النيران بها، ثم هرب من شرفة المنزل.

وأضاف أنه غير نادم، وأنه قتلها لإحراق الشر الذي بداخلها تجاهه، وأنها كانت تقوم بأعمال سحر وشعوذة لإيذائه، الأمر الذي جعله يخطط لقتلها حرقًا.

تحرر المحضر اللازم وجار إحالته للنيابة لتتولى التحقيقات.

 

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع  حريق داخل شقة سكنية، تم على الفور الدفع بقوات المطافئ التي تمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين احتراق سيدة وتم إنقاذها ونقلها إلى المستشفى وهناك أكدت لرجال المباحث أن المتهم هو من قام بإشعال الحريق بها، ثم لفظت أنفاسها.

ويواصل رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودهم في جمع التحريات وتفريغ الكاميرات التي التقطت لحظات هروب المتهم من شرفة بلكونة شقة المجني عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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البحث الجنائي الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور بأعمال سحر

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