أخبار مصر: الهلال يحقق المعجزة بمونديال الأندية، موعد عودة خدمات البريد بعد توقفها، 72 ساعة تضع نهاية الإيجار القديم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

فخر العرب، الهلال السعودي يصعق باتشوكا بثنائية ويتأهل لدور الـ16 من كأس العالم للأندية

فاز فريق الهلال السعودي، أمام باتشوكا المكسيكي، بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم للأندية ليصعد لدور الستة عشر من البطولة.

تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير بـ"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)

لاقى خبر تعرض البلوجر والتيك توكر الشهير محمد فرج، صاحب شخصية «أم عمر» لحادث سير مروع، أسفر عن إصابته ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات، تفاعلًا واسعًا على منصات السوشيال ميديا، حيث حرص متابعو محمد فرج على الدعاء له بالشفاء العاجل، مطالبين بالكشف عن تفاصيل حالته الصحية أولًا بأول.

بعد تسريب "اتفاق غزة"، سموتريتش يهدد بإسقاط نتنياهو

هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فجر الجمعة، بإسقاط الحكومة الإسرائيلية بعد تسريب أنباء عن اتفاق إسرائيلي أمريكي لوقف الحرب في غزة.

رسالة نارية من رامي رضوان للرد على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

خرج الإعلامي رامي رضوان عن صمته للرد على الشائعات التي ترددت بقوة مؤخرًا عن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، واصفًا هذه الشائعات المنتشرة بـ"المحتوى الرديء".

حالة الطقس اليوم، ارتفاع جديد في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بعد توقفها، موعد عودة ماكينات الصراف الآلي للبريد المصري وحسابات التوفير إلى العمل

يتساءل الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر عن سبب توقف خدمات البريد وموعد عودتها وخلال السطور التالية نستعرض سبب توقف الخدمات البريدية.

ما محبة إلا بعد عداوة، واشنطن تدرس تقديم حوافز مليارية لإيران

أفادت شبكة “سي إن إن” نقلًا عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس اقتراح حزمة حوافز اقتصادية، وتقنية واسعة النطاق تهدف إلى تشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات النووية.

أهداف مباراة الهلال السعودي أمام باتشوكا المكسيكي بكأس العالم للأندية

“بهدفين ولا أجمل ولا أروع” باغت الهلال السعودي نظيره باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة بمونديال الأندية ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أبرزهم إيفانكا ترامب وليوناردو ديكابريو، المشاهير يتوافدون إلى زفاف جيف بيزوس (صور)

وصل العشرات من مشاهير العالم على رأسهم إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مدينة البندقية في إيطاليا، لحضور حفل زفاف جيف بيزوس رابع أغنى شخص في العالم ومؤسس شركة أمازون.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 9 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 27 من يونيو 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 7 مساجد، ومسجدين صيانًة وتطويرًا.

ماكرون يحذر من "السيناريو الأسوأ" بعد الضربة الأمريكية على النووي الإيراني

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، من أن "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

مباريات نارية في دور الـ16 بكأس العالم للأندية، أبرزها مان سيتي ضد الهلال والريال أمام يوفنتوس

أسدل الستار صباح اليوم الجمعة على مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم منافساتها يوم 13 يوليو المقبل.

من تهديد ترامب إلى مقترح فون دير لاين الاستعماري، خطة إنشاء تكتل أوروبي آسيوي لمنافسة "بريكس"

اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء تكتل تجاري أوروبي-آسيوي قائم على مبادئ التجارة الحرة والمعايير المعدلة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، ليكون منافسًا غربيًا لـتكتل بريكس.

الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث الجلسات العامة علي مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

حريق ضخم في إستوديو "أذربيجان فيلم" السينمائي في باكو (فيديو)

أفاد المكتب الصحفي لوزارة حالات الطوارئ في أذربيجان بأنه تم إخماد حريق ضخم اندلع على أراضي إستوديو "أذربيجان فيلم" السينمائي في باكو.

موعد سداد أول الأقساط الربع سنوية للمتقدمين والحاجزين بشقق "سكن لكل المصريين 5"

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد سداد أول الأقساط الربع سنوية للمتقدمين والحاجزين بشقق “سكن لكل المصريين 5”.

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