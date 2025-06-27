الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح 9 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 27 من يونيو 2025م، حيث تم إحلال وتجديد 7 مساجد، ومسجدين صيانًة وتطويرًا.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٤م حتى الآن، إلى (١٤٠٨) مسجدًا، من بينها (٩٦١) مسجدًا بين إنشاء وإحلال وتجديد، و(٤٤٧) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٣٤٨٩) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٣ مليارًا و٩٤ مليون جنيه.

خريطة افتتاح المساجد الجديدة



وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:



ففي محافظة الأقصر:

تم إحلال وتجديد مسجد الإيمان بقرية الغريرة أصفوان – مركز إسنا



وفي محافظة سوهاج:

تم إحلال وتجديد مسجد آل يعقوب البحري بقرية سفلاق – مركز ساقلتة.



وفي محافظة الجيزة:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة قرني بقرية الرقة – مركز العياط.



وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد آل جابر بقرية خرسيت – مركز طنطا.



وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد عثمان بن عفان بعزبة الوكالة بقرية تل البلد - مركز التل الكبير.



وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة غيضان بقرية العزاوي – مركز السنبلاوين.



وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية ريدة – مركز المنيا.



وفي محافظة قنا:

تم صيانة وتطوير مسجد التوبة بقرية الحجيرات – مركز قوص؛ ومسجد الشيخ معدان بقرية النجاحية – مركز نجع حمادي.



وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.