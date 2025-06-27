أبرزهم إيفانكا ترامب وليوناردو ديكابريو، المشاهير يتوافدون إلى زفاف جيف بيزوس (صور)

وصل العشرات من مشاهير العالم على رأسهم إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مدينة البندقية في إيطاليا، لحضور حفل زفاف جيف بيزوس رابع أغنى شخص في العالم ومؤسس شركة أمازون.

إيڤانكا ترامب

تصل برفقة زوجها إلى المدينة الإيطالية

البندقية

لحضور حفل زفاف رجل الأعمال

جيف بيزوس ولورين سانشيز…#IvankaTrump #JeffBezos pic.twitter.com/S0tBFmFirm — Vouge_Fashion (@Vogue_Fashion0) June 26, 2025

ويمتد حفل زفاف جيف بيزوس (61 عامًا) والإعلامية السابقة لورين سانشيز (55 عامًا)، على مدار 3 أيام، من أبرز الحضور كيم كارداشيان وشقيقتها كلوي مع والدتهما كريس جينر، أورلاندو بلوم، أوبرا وينفري، ليوناردو ديكابريو، جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، وغيرهم.

وكان العروسان قد وصلا على متن هليكوبتر، في وقت سابق الأربعاء، إلى فندق (Aman Venice)، وفق مجلة "بيبول" التي أكدت أن الزفاف الفاخر سينطلق رسميًّا اليوم الجمعة 27 يونيو بدءًا بسهرة Black Tie فاخرة.

وبعد الزفاف، من المتوقع أن يستمتع الضيوف بعشاء هادئ مساء السبت الموافق 28 يونيو، وفق ما أوردته مجلة "بيبول".

ثلاثة أيام من الاحتفالات في قلب البندقية

انطلقت الاحتفالات يوم الخميس وتستمر حتى السبت، إذ توزعت على مواقع تاريخية مثل دير مادونا ديل أورتو وقصر براندوليني. تميّزت الأجواء بالفخامة، وشهدت حضور شخصيات عالمية، تحت إجراءات أمنية مشددة.

وأُسكن الضيوف في فنادق من فئة الخمس نجوم مثل أمان وجريتي بالاس، بينما تم تخصيص فنادق قريبة لطاقم التنظيم والخدمات، أما العشاء الرسمي فأقيم في قصر تملكه مصممة الأزياء الشهيرة ديان فون فورستنبرج، إحدى أقرب أصدقاء العروسين.

برنامج فني عالمي في ختام الاحتفالات

يتضمن برنامج الحفل عروضًا لفنانين عالميين، أبرزهم المغني الأمريكي آشر، الذي سيحيي سهرة السبت، فيما نفت المصادر مشاركة ليدي جاجا وإلتون جون.

الزواج قانوني.. لكن الزفاف احتفالي فقط

رغم الأضواء التي سلطت على حفل الزفاف الأسطوري في البندقية، كشفت مصادر مطلعة أن الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز قد تزوجا قانونيًا في الولايات المتحدة قبل أكثر من شهر، في مراسم سرّية سبقت الاحتفال العلني في إيطاليا.



أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الزواج بين بيزوس وسانشيز موثق رسميًا في أمريكا، ولا يحمل أي طابع قانوني في إيطاليا، فقد كانت المراسم الأخيرة رمزية واحتفالية فقط.

وبحسب التقارير، وقّع الطرفان اتفاقية ما قبل الزواج لتأمين ثروة بيزوس، التي تُقدّر بـ244 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أغنى الزيجات في التاريخ الحديث.

ضغوط بيئية وتغييرات تنظيمية

لم يخلُ الزفاف من التحديات، فقد واجهت الاحتفالات احتجاجات من نشطاء بيئيين، ما أجبر المنظمين على تغيير موقع الحفل الرئيس إلى "أرسينالي"، أحد أكثر المواقع أمنًا في المدينة.

ونظّمت حركة Extinction Rebellion مظاهرات في ساحة القديس مارك اعتراضًا على التبعات البيئية للحدث، ما أسفر عن توقيف 40 شخصًا، فيما أكّد عمدة البندقية أن الإجراءات الأمنية تحمي الضيوف والزوار.

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