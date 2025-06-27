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رياضة

أهداف مباراة الهلال السعودي أمام باتشوكا المكسيكي بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي،
الهلال السعودي، فيتو

“بهدفين ولا أجمل ولا أروع” باغت الهلال السعودي نظيره باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة بمونديال الأندية ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل اللاعب سالم الدوسري قائد الهلال هدف التقدم في الدقيقة 22 بعدما استغل تمريرة متقنة وأودع الكرة في الشباك باقتدار.

وأضاف البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 بعد انفراد بمرمى باتشوكا في اللحظات الأخيرة.

وسنحت عدة محاولات للفريق المكسيكي تعامل معها الحارس المغربي ياسين بونو ببراعة وأبعد الخطورة عن مرمى الهلال.

وغادر سالم الدوسري للإصابة في الدقيقة 76 بجانب حسان تمبكتي الذي اشتكى بعض الآلام وفضل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي إراحته.

وأهدر الهلال عدة محاولات خطيرة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وخاصة من جانب البرازيلي ماركوس ليوناردو الذي انفرد بالمرمى وسدد ببراعة، ولكن دفاع باتشوكا أنقذ الفرصة في اللحظات الأخيرة قبل هدف ليوناردو الحاسم.

ورفع الهلال رصيده إلى 5 نقاط محتلًا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة بالبطولة بقيادة المدرب سيموني إنزاجي.

وأصبح الهلال الفريق العربي والآسيوي الوحيد الذي ضمن التأهل إلى ثمن النهائي بعدما خطف وصافة ترتيب المجموعة بينما ودع باتشوكا دون نقاط في المركز الأخير.

ويلتقي الهلال ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

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