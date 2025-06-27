بعد تسريب "اتفاق غزة"، سموتريتش يهدد بإسقاط نتنياهو

هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فجر الجمعة، بإسقاط الحكومة الإسرائيلية بعد تسريب أنباء عن اتفاق إسرائيلي أمريكي لوقف الحرب في غزة.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في وقت سابق، عن توصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاق يمهد لإنهاء حرب غزة وإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وقالت الصحيفة إن الاتفاق ينص على مشاركة 4 دول عربية في تنفيذ بنود الاتفاق واستعداد دول أخرى لاستقبال الفلسطينيين الذين سيغادرون قطاع غزة، كما ينص على نفي من تبقى من قادة حركة "حماس" في القطاع.

وشدد سموتريتش، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، على أن نتنياهو ليس لديه أي تفويض لا بالتلميح ولا حتى بالتصريح بشأن قيام دولة فلسطينية.

قال سموتريتش: "باعونا أوهامًا تتعلق بشرق أوسط جديد. إذا كانت هناك دول تريد سلامًا مقابل السلام، فمرحبًا بها، أما إذا أرادوا دولة فلسطينية فعليهم أن ينسوا ذلك لأنه لن يحصل".

وأكد أنه "لا تفويض لإقامة دولة فلسطينية تحت غطاء اتفاقيات السلام"، منوهًا بأن "توسيع اتفاقيات إبراهيم خطوة إيجابية إذا جاءت من موقع قوة وحققت مكاسب أمنية واقتصادية للمنطقة".

وأضاف سموتريتش أن "تجارب الماضي أثبتت أن الوعود بالسلام مقابل التنازلات انتهت بمآس وهجمات دامية داخل المدن الإسرائيلية"، متابعًا: "أحداث 7 أكتوبر غيّرت المزاج العام في إسرائيل، ولم يعد هناك تأييد لأي مشروع يقضي بتسليم الأراضي".

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