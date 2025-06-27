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اقتصاد

بعد توقفها، موعد عودة ماكينات الصراف الآلي للبريد المصري وحسابات التوفير إلى العمل

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو

يتساءل الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر عن سبب توقف  خدمات البريد وموعد عودتها  وخلال السطور التالية نستعرض سبب توقف  الخدمات البريدية.

 

سبب إيقاف الخدمات البريدية 

 كشف البريد المصري أن سبب توقف الخدمات ياتى نتيجة  الإجراءات السنوية الخاصة بنهاية السنة المالية وبدء إجراءات الإغلاق للسنة المالية "2024 /2025"، حيث تم إيقاف الأنظمة المالية وماكينات الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتطبيقات الرقمية اعتبارًا من الخميس  26 يونيو الساعة الثانية عشرة صباحًا.

 وتعود الخدمات المالية للعمل جزئيًا عن طريق ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات الرقمية يوم الجمعة الموافق 27 يونيو الساعة 12 صباحًا، على أن تعود كافة الخدمات المالية وجميع الانظمة للعمل يوم الأحد الموافق 29 يونيو الساعة الثانية عشر صباحًا، مع استمرار التوقف المؤقت لخدمات حسابات التوفير حتى استكمال أعمال التقفيل السنوي، هذا ويُستأنف التعامل علي حسابات التوفير بشكل كامل اعتبارًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025.

عدم تأثر هذه الخدمات 

وأكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق "وصَّلها" بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بهذه القطاعات دون توقف.

كما أكد أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر ١٦٧٨٩.

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