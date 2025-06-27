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ثقافة وفنون

رسالة نارية من رامي رضوان للرد على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

رامي رضوان ودنيا
رامي رضوان ودنيا سمير غانم، فيتو

خرج الإعلامي رامي رضوان عن صمته للرد على الشائعات التي ترددت بقوة مؤخرًا عن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، واصفًا هذه الشائعات المنتشرة بـ"المحتوى الرديء".

 

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا سمير غانم

وطالب “رضوان” جمهوره وجمهور الفنانة دنيا سمير غانم، بعدم الانسياق وراء الصفحات التي تروج أخبارًا كاذبة، معبِّرًا عن استيائه من المحتوى الرديء المنتشر.

وقال الإعلامي رامي رضوان عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بـ “إنستجرام”: "جمهورنا الحبيب.. أرجو ألا تعطوا أي قيمة لصفحات رخيصة ورديئة، يلهث القائمون عليها خلف الشهرة بترويج الأكاذيب، أشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم، وإمكاناتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى له أي قيمة".

فيلم روكي الغلابة

تستعد دنيا سمير غانم لطرح فيلمها الجديد، الذي جاء تحت عنوان"روكي الغلابة"، حيث تدور أحداثه حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان معًا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد سعد، سلوي عثمان، ومن إخراج أحمد الجندي.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم وأطلقت أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «الانبساط والدلع»، وهي إحدى أغنيات مسرحيتها الجديدة «مكسّرة الدنيا»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، بعد أن لاقت الأغنية تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور أثناء عرض المسرحية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن عمرو مصطفى، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

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الإعلامي رامي راضون دنيا سمير غانم

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رسالة نارية من رامي رضوان للرد على شائعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

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