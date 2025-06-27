فخر العرب، الهلال السعودي يصعق باتشوكا بثنائية ويتأهل لدور الـ16 من كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، فاز فريق الهلال السعودي، أمام باتشوكا المكسيكي، بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة والحاسمة من دور مجموعات كأس العالم للأندية ليصعد لدور الستة عشر من البطولة.

وسجل سالم الدوسري هدف الهلال الأول في الدقيقة 22 ثم سجل ليوناردو الهدف الثاني في الدقيقة 94 ليقود فريقه للفوز والتأهل برصيد 5 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل الهلال ضد باتشوكا

موعد مباراة الهلال وباتشوكا

واحتضن ملعب “جوديس بارك”، مباراة الهلال ضد باتشوكا المكسيكي فجر اليوم الجمعة، عند تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

مشاهدة مباراة الهلال وباتشوكا بكأس العالم للأندية

وتنقل المباراة بشكل مباشر عبر مجموعة من القنوات الرياضية لتضمن تغطية واسعة لأكبر عدد من المشاهدين، حيث يمكن متابعة المباراة من خلال القنوات التالية:

قناة dazn بتعليق المعلق السعودي حماد العنزي.

قناة إم بي سي مصر 2 مع المعلق العربي الشهير فارس عوض.

قناة إم بي سي أكشن بصوت المعلق فهد العتيبي.

ويملك فريق الهلال، 5 نقاط في رصيده بعد تحقيق التعادل في مباراتيه مع ريال مدريد 1-1، وسالزبورج دون أهداف والفوز على باتشوكا.

وتعادل الهلال السعودي مع ريد بول سالزبورج النمساوي بدون أهداف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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