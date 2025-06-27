تفاصيل الحالة الصحية للبلوجر محمد فرج الشهير بـ"أم عمر" بعد تعرضه لحادث مروع (صور)

لاقى خبر تعرض البلوجر والتيك توكر الشهير محمد فرج، صاحب شخصية «أم عمر» لحادث سير مروع، أسفر عن إصابته ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الإسعافات، تفاعلًا واسعًا على منصات السوشيال ميديا، حيث حرص متابعو محمد فرج على الدعاء له بالشفاء العاجل، مطالبين بالكشف عن تفاصيل حالته الصحية أولًا بأول.



كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث سير، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، حيث تبين من الفحص إصابة محمد فرج، الذي يُعد من أشهر صناع المحتوى الكوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك".

تم نقل المصاب إلى المستشفى في حالة إصابة متوسطة، وجرى تقديم الرعاية الطبية له، مع متابعة تطورات حالته الصحية من قِبل ذويه ومتابعيه.

وطلب محمد فرج من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل وقال: "أنا عملت حادث كبير وكتفي اتخلع وهركب شرايح ومسامير وكمان رجلي اتكسرت، بتمنى منكم تدعولي بالشفاء العاجل".

وتواصل أجهزة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات للوقوف على ملابساته.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المختصة لبدء التحقيقات في ملابسات الحادث.

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