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خارج الحدود

ما محبة إلا بعد عداوة، واشنطن تدرس تقديم حوافز مليارية لإيران

أمريكا وإيران، فيتو
أمريكا وإيران، فيتو

أفادت شبكة “سي إن إن” نقلًا عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس اقتراح حزمة حوافز اقتصادية، وتقنية واسعة النطاق تهدف إلى تشجيع إيران على العودة إلى المفاوضات النووية.

 

دعم أمريكي لبرنامج نووي مدني في إيران

ومن بين أبرز المقترحات قيد الدراسة دعم أميركي مباشر لتطوير برنامج نووي مدني إيراني يُستخدم لإنتاج الكهرباء، والتقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة المشروع قد تصل إلى 30 مليار دولار.

 

شروط وضمانات أمريكية حيال مشروع دعم لإيران

المقترح يتضمن ضمانات صارمة لمنع أي استخدام عسكري للتكنولوجيا، إلى جانب رقابة دولية مشددة وإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

خطوة استباقية قبل تفاقم التصعيد

يأتي هذا التحرك في وقت حساس حيث شهدت المنشآت النووية الإيرانية أضرارًا جسيمة، مع تصاعد التوترات الإقليمية وتهديدات أوروبية بتفعيل آلية الزناد، وهو ما يُنذر بإغلاق باب الدبلوماسية.

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