أمم أفريقيا، تعادل سلبي بين المغرب ونيجيريا في الشوط الأول

أمم أفريقيا، انتهى الشوط الأول من مواجهة المغرب ونيجيريا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ضمن نصف نهائي أمم أفريقيا 2025، المقامة بالمغرب.

بدأت المباراة بسيطرة من منتخب المغرب، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من إسماعيل صيباري من داخل منطقة الجزاء، إلا أن محاولته ارتدت عقب اصطدامها بأحد المدافعين الذي نجح في اعتراض طريقها نحو المرمى.

مباراة المغرب ونيجيريا

وفي الدقيقة التاسعة، سنحت فرصة ثمينة أمام لاعب منتخب المغرب إبراهيم دياز، حيث سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى منتخب نيجيريا.

وفي الدقيقة 14، تصدى حارس المغرب ياسين بونو لمحاولة خطيرة، بعدما استلم لاعب منتخب نيجيريا أديمولا لوكمان تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء، حيث سدد كرة زاحفة نحو الزاوية اليسرى السفلية، إلا أن بونو نجح في إبعادها ببراعة.

وفي الدقيقة 21، ارتقى لاعب منتخب المغرب إسماعيل صيباري عاليًا داخل منطقة الجزاء ليقابل كرة عرضية برأسية قوية، لكنها اعتلت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 29، أهدر المغرب فرصة جديدة بعد عرضية من أشرف حكيمي تجاه إبراهيم دياز، الذي سدد كرة رأسية، لكنها مرت خارج القائم.

تشكيل المغرب أمام نيجيريا في أمم أفريقيا 2025

ضم تشكيل منتخب المغرب ضد نيجيريا في أمم أفريقيا كلا من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيون الكعبي وإبراهيم دياز

تشكيل نيجيريا ضد المغرب في أمم أفريقيا

فيما ضم تشكيل نيجيريا ضد المغرب في أمم أفريقيا كلا من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: برايت أوساي صامويل، سيمي أجايي، كالفين باسي، برونو أونيمايتشي.

خط الوسط: رافاييل أونيديكا، فرانك أونييكا، أليكس إيوبي.

خط الهجوم: أكور أدامز، أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فرانسيس أوزوهو، زايدو سانوسي، إيجوه أوجبو، فيسايو ديلي باشيرو، صامويل تشوكويزي، محمد عثمان، موسى سيمون، أماس أوباسوجي، بول أونواتشو، شيدوزي أوازيم، شيديرا إيجوك، سليم لاوال، إبنيزر أكينسانميرو، توتشوكو نادي.

مشوار المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا 2025

استهل منتخب نيجيريا مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على تنزانيا (2-1)، قبل أن يتخطى عقبة تونس بنتيجة (3-2)، ليتختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتخطيه أوغندا (3-1).

وأمطر منتخب نيجيريا شباك موزمبيق برباعية دون رد في دور الـ16، قبل أن يتخطى الجزائر بثنائية نظيفة في مرحلة ربع النهائي، ليعبر إلى المربع الذهبي.

فيما افتتح منتخب المغرب مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بتحقيق الفوز على جزر القمر بثنائية نظيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يتعثر أمام مالي بهدف لكل منهما، ليمطر شباك زامبيا بثلاثية دون رد في الجولة الختامية.وتفوق منتخب المغرب على نظيره تنزانيا بهدف نظيف في دور الـ16، قبل أن يعبر الكاميرون في مرحلة ربع النهائي بثنائية نظيفة.

حكام مباراة المغرب ضد نيجيريا

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مباراة منتخبي المغرب ونيجيريا حيث يدير المباراة الحكم الغاني دانييل لاريا ويساعده الجنوب أفريقي زاكيلي سيويلا والسيراليوني سورو فاتسوني بجانب الحكم الرابع الجابوني صامويل أويكيندا.

ويضم طاقم التحكيم أيضًا الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكمًا للفيديو ويساعده التونسي هيثم قيراط وستيفن أونيانجو ييمبي من إي سواتيني.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ونيجيراي مع منتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا يوم 18 يناير الجاري، بعد فوز أسود التيرانجا اليوم على مصر بهدف ساديو ماني.

مواجهات المغرب ضد نيجيريا في الكان

وكان منتخب المغرب التقي نظيره النيجيري في بطولة كأس أمم أفريقيا، خلال 5 مباريات سابقة، وتفوق المغرب على نظيره النيجيري 3 مرات، بينما تفوق النسور في مناسبتين، إحداهما كانت في نصف النهائي في مباراة مشابهة لتلك التي ستقام في الرباط الليلة.

وكانت المواجهة الأبرز بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري، عام 1980 وحسمها الأخير لصالحه بهدف نظيف في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وبلغ حينها المنتخب النيجيري المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، ليتوج بلقبه الأول تاريخيًا.

مواجهات المغرب ضد نيجيريا في أمم أفريقيا

المغرب 3-1 نيجيريا (أمم أفريقيا 1976).

المغرب 2-1 نيجيريا (أمم أفريقيا 1976).

نيجيريا 1-0 المغرب (أمم أفريقيا 1980).

نيجيريا 2-0 المغرب (أمم أفريقيا 2000).

نيجيريا 0-1 المغرب (أمم أفريقيا 2004).

