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خارج الحدود

ماكرون يحذر من "السيناريو الأسوأ" بعد الضربة الأمريكية على النووي الإيراني

ماكرون،فيتو
ماكرون،فيتو

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، من أن "السيناريو الأسوأ" بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على البرنامج النووي الإيراني والتي اتسمت بـ"فعالية حقيقية" يتمثل بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال ماكرون للصحفيين في بروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن مثل هكذا سيناريو "سيمثل انحرافًا وإضعافًا جماعيًا"، بحسب "فرانس برس".

وأشار إلى أنه وفي مسعى منه "للحفاظ على معاهدة حظر الانتشار النووي" يعتزم التحدّث "خلال الأيام المقبلة" مع قادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بدءا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث معه، الخميس.

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