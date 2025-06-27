الجمعة 27 يونيو 2025
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مباريات نارية في دور الـ16 بكأس العالم للأندية، أبرزها مان سيتي ضد الهلال والريال أمام يوفنتوس

كاس العالم للأندية،
كاس العالم للأندية، فيتو

أسدل الستار صباح اليوم الجمعة على مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم منافساتها يوم 13 يوليو المقبل.

وتحددت رسميا أطراف ومواعيد جميع مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) في المونديال.. وجاءت كالتالي:

السبت 28 يونيو 

بالميراس ضد بوتافوجو – الساعة 7 مساء         

تشيلسي ضد بنفيكا – الساعة 7 مساء

 

الأحد 29 يونيو 

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي – الساعة 7 مساء             

بايرن ميونخ ضد فلامنجو - الساعة 11 مساء

 

الإثنين 30 يونيو 

إنتر ميلان ضد فلومينينسي – الساعة 10 مساء                   

 

الثلاثاء 1 يوليو 

مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي – الساعة 4 صباحًا 

ريال مدريد ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً 

 

الأربعاء 2 يوليو 

بوروسيا دورتموند ضد مونتيري - الساعة 4 صباحًا

 

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل.

- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.

- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.

- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه  الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفق ترتيبها من 1 إلى 12.

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