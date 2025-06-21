محافظ القاهرة من قلب عقارات حدائق القبة المنهارة: لن نغادر حتى التأكد من خلو الموقع من أي ضحايا

عقارات حدائق القبة المنهارة، يواصل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، التواجد ميدانيًّا في موقع انهيار العقارين رقم ٢٠ و٢٢ بشارع أبو سيف في حي حدائق القبة، لمتابعة عمليات الإنقاذ والإشراف المباشر على جهود البحث.

وأكد المحافظ أن الجهود مستمرة على الأرض، ولم يغادر أحد موقع الحادث حتى يتم التأكد من خلو الموقع من أي ضحايا إضافيين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وتحديد مدى تأثرها بالحادث، خاصة أن المنطقة تضم العديد من المباني القديمة.

وأكد المحافظ وضع إجراءات فورية لضمان سلامة السكان بالمباني المحيطة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقًا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في استخراج 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارٍ البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.