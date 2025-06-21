إصابات في تصادم 3 سيارات ملاكي قرب مطار سفنكس بالطريق الإقليمي

شهد الطريق الإقليمي بالقرب من مطار سفنكس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حادث تصادم 3 سيارات ملاكي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت قوات أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث بوقوع حادث ووجود مصابين بعد الطريق الإقليمي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين اصطدام 3 سيارات ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بعد الطريق الإقليمي اتجاه القاهرة وتبين وجود 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

وتواصل الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وسحب السيارات وإجراء تحويلات مرورية، لتنظيم حركة المركبات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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