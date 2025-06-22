حريق هائل يلتهم عقارين سكنيين بالبساتين (صور)

اندلع حريق هائل داخل عقارين سكنيين بشارع الجمهورية بمنطقة البساتين، ما أسفر عن حالة من الذعر بين الأهالي، وسط محاولات قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق فور وصولها عقب تلقي قوات أمن القاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات بشارع الجمهورية، وامتداد النيران لعقار مجاور.

علي الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران، مدعومة بسيارات الإسعاف تحسبًا من وجود مصابين

وقامت قوات المباحث العامة بفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته وإخلاء سكان العقارات المشتعلة بها الحريق والعقارات المجاورة، وبالفحص تبين أن الحريق اندلع في الطابقين الرابع والخامس من العقار الأول، وامتدت ألسنة اللهب إلى العقار المجاور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



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