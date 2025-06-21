كارثة الحي الشعبي، ماذا قالت نتائج معاينة المعمل الجنائي لعقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

عقارات حدائق القبة المنهارة، كشفت معاينة فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة التي قامت بها أثناء فحص عقارات حدائق القبة المنهارة، أن العقار الأول الذي انهار مكون من 5 طوابق، كما أن العقار الثاني مكون من 6 طوابق، مأهول بالسكان، وتبين من المعاينة، أن العقارين صدر لهما قرار إزالة منذ فترة، وذلك بعد معاينة قامت بها لجنة من الحي التابع له العقار، ولم يتم التنفيذ.

وارتفع عدد الضحايا والمصابين ليبلغ 5 حالات وفيات و12 مصابًا.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من انتشال جثمان “خياط” ظل عالقًا داخل ورشته تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة لعدة ساعات.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في استخراج 8 أشخاص أحياء من أسفل عقارات حدائق القبة الـ 3 المنهارة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارٍ البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقارات.

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