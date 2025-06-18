الأربعاء 18 يونيو 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم  بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل.

تلقى اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا  من مأمور مركز شرطة بيلا يفيد حادث تصادم عنيف وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل،على طريق عزبة نيل الكراكات، ضمن نطاق مركز بيلا.

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وكشف الفحص عن وقوع حادث تصادم ووجود 7 مصابين، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم،وتحرير محضر بالواقعة.

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