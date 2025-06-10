أخبار الفن اليوم.. ملك زاهر تمر بأزمة صحية.. طفلة فيلم سامي أكسيد الكربون تخطف الأنظار

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

أجابت جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ"جيجي"، شقيقة الفنانة سعاد حسني، على السؤال الشائك بشأن جثمان السندريلا وحقيقة دفنها في مصر ووزنها أثناء الغسل.

وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”: "سعاد حسني دفنت في مصر وعندما قمت بتغسيلها تأكدت من ذلك، وجدت أن وزنها 70 كيلو عند الوفاة، علي عكس ما أشيع أن وزنها وصل إلى 100 كيلو جرام وفي السابق كان وزنها لا يزيد على 48 كيلو".

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الكوميديا الجديد «ابن النادي» المقرر طرحه قريبا عبر منصة شاهد الرقمية عن أولى اللقطات من كواليس التصوير

مسلسل ابن النادي بطولة الفنان أحمد فهمي، سيد رجب، حاتم صلاح، ومن إنتاج طارق الجنايني، ويعرض خلال الفترة القادمة، وما زالت اختيارات الجهة الإنتاجية مستمرة للاستقرار على باقي أعضاء العمل.

يستعد الفنان مصطفى شعبان خلال الأيام المقبلة، لتصوير فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي والذي يأتي بعنوان “مملكة” وذلك بعد غيابه الطويل عن السينما.

فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي من إخراج أحمد عبد الوهاب ومن تأليف إيهاب بليبل، ويلعب “شعبان” من خلال الأحداث شخصية شاب يقوم بعملية احتيال كبرى.

كشف المطرب هاني حسن الأسمر ، نجل الفنان الراحل حسن الأسمر عن كواليس أغنية أغلى من عينيا والتي تجمعه بوالده بعد وفاته من 14 عاما، مشيرا إلى أن الأغنية ليست ذكاء اصطناعي ولكنها تحتوي على بعض القطات مصورة بهذه التقنية.

وقال “هاني” في تصريح خاص لـ"فيتو": الأغنية تم تنفيذها قبل وفاة والدي وكانت جاهزة بالفعل على الطرح ولكن كنت محتفظا بها بعد وفاته لحين قراري بطرحها بعد وفاته منذ 14 عاما، موضحا: “الناس مشتاقة تسمع صوت حسن الأسمر والأغنية تحتوي على مشاهد مصورة بالذكاء الاصطناعي وحاجة مشرفة للوالد مش تسيء لي”.

تعرضت الفنانة الشابة ملك زاهر لأزمة صحية مفاجئة مؤخرا، وكشفت ملك عن أزمتها من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت ملك زاهر عبر خاصية الإستوري: "أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار".

وأضافت: "الفترة الأخيرة كان بيجيلي تعليقات كتير من البعض، على شاكلة “انتوا عايشين حياتكم واحنا لأ.. إيه كل اللي انتوا فيه دا ”، وغيرها من الأمور دي، لكن اللي الناس متعرفوش إن الحياة مش وردي دائما، أنا أعاني من أزمة صحية منذ 3 أيام ولا أعرف سببها".

خطفت الفنانة الشابة جنا عمرو الأضواء بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 20 وتفاجأ الكثير من المتابعين بملامحها وسنها، حيث دخلت مجال الفن وهي طفلة صغيرة ومن أول أعمالها “سامي أكسيد الكربون” مع هاني رمزي.

وشارك عدد من الجمهور جنا عمرو في احتفالها بعيد ميلادها معلقين على الاحتفال وكان من أبرز التعليقات التي جاءت عبر “إنستجرام” أحنا دايبين يا فنانة، كانت أحلى أفلام، وغيرهم من التعليقات

تستعد مدينة جدة، لحفل غنائي كبير يضم 11 مفاجأة في يوم 13 يونيو، وهو حفل فريد من نوعه، بعد حفل ليلة الدموع الذي حقق نجاحا كبيرا

ويضم الحفل المرتقب في جدة كل من: رامي جمال، أحمد بتشان، إيوان، مايا نصري، فريق واما، مساري، هيثم سعيد، فريق بلو.

كما يضم الحفل أيضا فقرة غنائية لكل من أحمد الشريف، يوسف العماني، فريق بلو.\

تصدرت الفنانة القديرة ليلى طاهر التريند بعد تصريحات صحفية أثارت الجدل أدلت فيها برأيها حول الحجاب.

الفنانة البعيدة عن الأضواء منذ فترة أشارت إلى أنها لا تفكر في ارتداء الحجاب ولا تؤمن به، زاعمة أنه غير مذكور في القرآن الكريم وأنه لا توجد سورة قرآنية تقول بتغطية النساء لشعرهن.

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