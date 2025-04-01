الثلاثاء 01 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

ليلى طاهر تكشف كواليس رفضها مسرحية مدرسة المشاغبين

الفنانة ليلى طاهر،
الفنانة ليلى طاهر، فيتو

 كشفت الفنانة ليلى طاهر، تفاصيل رفضها المشاركة في مسرحية “مدرسة المشاغبين” ، وقالت ليلى طاهر خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”:"تلقيت اتصالا من سمير خفاجي للمشاركة كبديلة لسهير البابلي في إعادة عرض المسرحية، بسبب سفر الفنانة الراحلة وعدم تواجدها، فرفضت ذلك وقلت له:"المسرحية مش بتاعتي دي بتاعت سهير البابلي ولو كان من الأول كنت عملتها، فقاللي أصل هي مش موجودة، فكان ردى إن الناس حبيتها بسهير مينفعش اعملها بعديها".

 

سر الكيميا بين ليلى طاهر وصلاح ذو الفقار

وبسؤالها ما سر الكيميا التي جمعتك بالفنان الراحل صلاح ذو الفقار؟، علقت:"قدمنا سويًا الكثير من الأعمال في السينما والتليفزيون وعلي خشبة المسرح، وجمعني دويتو تمثيلي مع 4 ممثلين كبار صلاح ذو الفقار وأبو بكر عزت وحسن عابدين وعمر الحريري، ولكن أكبر دويتو كان مع صلاح ذو الفقار فنجاح أعمالنا وحب الجمهور لرؤيتنا معا في الأعمال الفنية كان يشجع المخرجين والمنتجين علي تكرار تجربتنا".

 

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ليلى طاهر الفنانة ليلي طاهر مسرحية “مدرسة المشاغبين سهير البابلي سمير خفاجي

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