بعد 14 عاما على وفاته..عودة حسن الأسمر ونجله هاني في دويتو "أغلى من عينيا"

في مفاجأة فنية، يعود صوت المطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر ليُطلّ من جديد على جمهوره، بعد مرور 14 عاما على وفاته، من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "أغلى من عينيّا"، وهي عمل فني يجمعه بنجله الفنان هاني الأسمر.

أغنية تظهر للمرة الأولى

الأغنية تم تسجيلها بصوت حسن الأسمر قبل وفاته، لكنها لم تُطرح وقتها، لتبقى حبيسة الأدراج حتى قرر نجله هاني إعادة إحياءها وإكمالها وتقديمها، كهدية لجمهوره الذي لا يزال يتذكر صوته المميز.



وقرر نجله هاني إعادة توزيع الأغنية وإضافة صوته إليها، لتخرج في صورة دويتو يجمعه بوالده، في لحظة استثنائية تحمل مشاعر من الحنين.

وتحمل "أغلى من عينيّا" العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الكلمات التي تمس القلوب، أو الألحان التي تمزج بين الطابع الشعبي الأصيل والروح المعاصرة، كما يشهد الكليب المصاحب للأغنية لقطات للراحل حسن الأسمر عن طريق الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها ملامح العلاقة بين الأب والابن.



ومن المنتظر طرح الأغنية رسميًا خلال الأيام المقبلة عبر موقع يوتيوب.

أغنية أغلى من عينيا

أغنية "أغلى من عينيا" من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامى وتوزيع ياسر ماجد ومهندس صوت مصطفى رؤوف وإنتاج بروتيكت ميديا للمنتج محمد العشري.



وتعد أغنية "أغلى من عينيا" التعاون الثانى الذى يجمع الراحل حسن الأسمر ونجله هاني، حيث تعاونا سابقا قبل وفاته في أغنية "صياد" التي حققت نجاح كبير.

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