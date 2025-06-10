الثلاثاء 10 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

11 مطربا في ليلة واحدة، التفاصيل الكاملة لحفل جدة

حفلات جدة، فيتو
حفلات جدة، فيتو

تستعد مدينة جدة، لحفل غنائي كبير يضم 11 مفاجأة في يوم 13 يونيو، وهو حفل فريد من نوعه، بعد حفل ليلة الدموع الذي حقق نجاحا كبيرا. 

 

حفل جدة 13 يونيو

ويضم الحفل المرتقب في جدة كل من: رامي جمال، أحمد بتشان، إيوان، مايا نصري، فريق واما، مساري، هيثم سعيد، فريق بلو.

كما يضم الحفل أيضا فقرة غنائية لكل من أحمد الشريف، يوسف العماني، فريق بلو.

ومن ناحية،استقر المطرب رامي جمال على اسم ألبومه الجديد ليصبح بعنوان"محسبتهاش" بدلا مش “لاقيكي” ومن المفترض أن يطرح بعد موسم عيد الأضحى لعام 2025.

وقال رامي جمال: "اسم الألبوم محسبتهاش زي ما الغالبية اختارت والألبوم 15 أغنية، عايزين بقى ينزل في يوم واحد كل ساعة اغنية ولا ينزل مرة واحدة".

ألبوم رامي جمال الجديد 

ويأتي عنوان رامي جمال الجديد بـ 15 أغنية مختلفة ما بين الدراما والرومانسية وذاك بعد أخر ألبوماته “خليني أشوفك" والذي طرحه العام الماضي.

وكان  رامي جمال، طرح  عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أحدث أعماله الغنائية، والتي تأتي بعنوان “مش مجرد حب"

والأغنية من كلمات رمضان محمد، ألحان محمود أنور، توزيع أسامة الخطيب، ميكس وماستر محمد مجدي.

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