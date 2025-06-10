طفلة فيلم سامي أكسيد الكربون تخطف الأنظار خلال احتفالها بعيد ميلادها

خطفت الفنانة الشابة جنا عمرو الأضواء بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 20 وتفاجأ الكثير من المتابعين بملامحها وسنها، حيث دخلت مجال الفن وهي طفلة صغيرة ومن أول أعمالها “سامي أكسيد الكربون” مع هاني رمزي.

وشارك عدد من الجمهور جنا عمرو في احتفالها بعيد ميلادها معلقين على الاحتفال وكان من أبرز التعليقات التي جاءت عبر “إنستجرام” أحنا دايبين يا فنانة، كانت أحلى أفلام، وغيرهم من التعليقات

جنا عمرو اكتشفها المخرج أكرم فريد وأسند لها دور في سامي أكسيد الكربون، لتتوالى بعدها أدوارها في السينما، وشاركت في فيلم خطة جيمي، حصل خير ، كلبي دليلي وتوم وجيمي.

كما شاركت أيضا في عدد من المسلسلات ومنها لهفة مع دنيا سمير غانم، الشوارع الخلفية وغيرها.

وقالت جنا عمرو، في وقت سابق، "إنها دائما ما تبتكر طرقا جديدة في ارتداء الملابس مثل مصممي الأزياء العالمية".

وأضافت أن جميع الابتكارات التي تضيفها في ملابسها دائما ما تأتي لها بالصدفة، ثم تأخذ آراء أصدقائها فيما تبتكره.



وأوضحت أن والدتها عندما رأت أنها تعشق الغناء والتمثيل، قررت أن تشركها في إحدى المسابقات الفنية الخاصة بالصغار، وغنت وقتها أمام الفنانة نانسي عجرم أغنية بعنوان «ابن الجيران»، وأكدت لها نانسي بأنها ستكون نجمة كبيرة في المستقبل، مشيرة إلى أنها حصلت خلال هذه المسابقة على الكثير من الأصوات التي أيّدت موهبتها.

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