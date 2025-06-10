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ثقافة وفنون

مصطفى شعبان يبدأ تصوير فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي بعد أيام

مصطفى شعبان وهيفاء
مصطفى شعبان وهيفاء وهبي، فيتو

يستعد الفنان مصطفى شعبان خلال الأيام المقبلة، لتصوير فيلمه الجديد مع هيفاء وهبي والذي يأتي بعنوان “مملكة” وذلك بعد غيابه الطويل عن السينما.

فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي 

فيلم مصطفى شعبان وهيفاء وهبي من إخراج أحمد عبد الوهاب ومن تأليف إيهاب بليبل، ويلعب “شعبان” من خلال الأحداث شخصية شاب يقوم بعملية احتيال كبرى. 

ومن المفترض أيضا أن يعقد مصطفى شعبان جلسات عمل مع إحدى شركات الإنتاج للاستقرار على المسلسل الدرامي الذي سوف ينافس به في موسم دراما رمضان 2026، بعد نجاح مسلسل “حكيم باشا”، الذي تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر رمضان الماضي.

يذكر أنه قد ظهر الفنان مصطفى شعبان مؤخرًا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، وبكى الفنان مصطفى شعبان، على الهواء، بعد تذكر وفاة شقيقه الأصغر خلال تصويره الحلقات الأخيرة من مسلسل "حكيم باشا".

بكاء مصطفى شعبان بسبب تذكر وفاة شقيقه الأصغر

وقال الفنان مصطفى شعبان باكيًا، خلال اللقاء: "ربنا ما يكتبها على حد".

وطلب مصطفى شعبان من عمرو الليثي، تجاوز ذكرى وفاة شقيقه الأصغر وعدم الحديث عن كواليس الوفاة وتأثيرها فيه خلال تصوير مسلسل حكيم باشا.

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