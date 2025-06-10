ملك زاهر: أمر بأزمة صحية منذ 3 أيام ولا أعرف سببها

تعرضت الفنانة الشابة ملك زاهر لأزمة صحية مفاجئة مؤخرا، وكشفت ملك عن أزمتها من خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت ملك زاهر عبر خاصية الإستوري: "أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو أي حاجة إيجابية، ولما كنت بنزل حاجة سلبية كانت بتبقى من وراها هدف، وغالبا كنت باخدها بهزار".

وأضافت: "الفترة الأخيرة كان بيجيلي تعليقات كتير من البعض، على شاكلة “انتوا عايشين حياتكم واحنا لأ.. إيه كل اللي انتوا فيه دا ”، وغيرها من الأمور دي، لكن اللي الناس متعرفوش إن الحياة مش وردي دائما، أنا أعاني من أزمة صحية منذ 3 أيام ولا أعرف سببها".

ملك أحمد زاهر

وتابعت: "الهدف من الاستوري دي مش إنكو تحسوا إني ضعيفة، لأن الحمد لله أنا كويسة وإن شاء الله اللي عندي ده بس دور وهيروح، بس حبيت أشارككم علشان اللي بيحسوا زيي يعرفوا إنهم مش لوحدهم، وإن في ناس بتحس كده وبتعدي".

يذكر أن ملك أحمد زاهر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل “سيد الناس”، مع عمرو سعد وريم مصطفى واحمد رزق ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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