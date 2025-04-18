الجمعة 18 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أنغام تتصدّر الترند بالسعودية ومصر والكويت بعد حفلها في جدة (صور)

أنغام.فيتو
أنغام.فيتو

أحيت النجمة أنغام حفلًا استثنائيًا في مدينة جدة ضمن فعاليات “حفلات موسم جدة”.

 

حفل انغام فى جدة

وأبهرت أنغام جمهورها بتقديم أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الغنائي الغني، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين لم يتوقفوا عن الغناء معها طوال الحفل.

وتألق المسرح بإطلالة جديدة، وتصميم مبهر يعكس روح التجديد والإبداع الذي يميز موسم جدة هذا العام، فيما شهدت التذاكر إقبالًا واسعًا حيث نفدت فور طرحها.

وفي لفتة وفاء، توجهت أنغام بالشكر لتقويم جدة على الدعم والتنظيم المميز، مؤكدة سعادتها دائما بالوقوف أمام جمهور جدة المحب للفن.

ولم يقتصر التفاعل الجماهيري على أجواء الحفل فقط، بل تصدّر اسم أنغام الترند في ثلاث دول عربية هي السعودية، مصر، والكويت، في تأكيد جديد على جماهيريتها الواسعة وتقدير الجمهور.

وبقيادة المايسترو هاني فرحات اختتم الحفل بمشهد عاطفي على صولو اغنية “ياريتك فهمني” وسط تفاعل من جميع الحضور.

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