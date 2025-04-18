أنغام تتصدّر الترند بالسعودية ومصر والكويت بعد حفلها في جدة (صور)

أحيت النجمة أنغام حفلًا استثنائيًا في مدينة جدة ضمن فعاليات “حفلات موسم جدة”.

حفل انغام فى جدة

وأبهرت أنغام جمهورها بتقديم أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الغنائي الغني، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين لم يتوقفوا عن الغناء معها طوال الحفل.

وتألق المسرح بإطلالة جديدة، وتصميم مبهر يعكس روح التجديد والإبداع الذي يميز موسم جدة هذا العام، فيما شهدت التذاكر إقبالًا واسعًا حيث نفدت فور طرحها.

وفي لفتة وفاء، توجهت أنغام بالشكر لتقويم جدة على الدعم والتنظيم المميز، مؤكدة سعادتها دائما بالوقوف أمام جمهور جدة المحب للفن.

ولم يقتصر التفاعل الجماهيري على أجواء الحفل فقط، بل تصدّر اسم أنغام الترند في ثلاث دول عربية هي السعودية، مصر، والكويت، في تأكيد جديد على جماهيريتها الواسعة وتقدير الجمهور.

وبقيادة المايسترو هاني فرحات اختتم الحفل بمشهد عاطفي على صولو اغنية “ياريتك فهمني” وسط تفاعل من جميع الحضور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.