الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى شعبان يقضي إجازة قصيرة باليابان

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

سافر الفنان مصطفى شعبان برفقة زوجته هدى الناظر إلى اليابان لقضاء إجازة قصيرة هناك، ويعود بعدها إلى القاهرة لبدء تصوير فيلم “المملكة”، الذي يشهد عودته إلى السينما بعد سنوات طويلة من الانقطاع.

ويشارك في بطولة الفيلم هيفاء وهبي ومحمد أنور ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد عبد الوهاب 

ومن المفترض أيضا أن يعقد مصطفى شعبان  جلسات عمل مع إحدى شركات الإنتاج للاستقرار على المسلسل الدرامي الذي سوف ينافس به في موسم دراما رمضان 2026، بعد نجاح مسلسل “حكيم باشا”، الذي تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر رمضان الماضي.

يذكر أنه قد ظهر الفنان مصطفى شعبان مؤخرًا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، وبكى الفنان مصطفى شعبان، على الهواء، بعد تذكر وفاة شقيقه الأصغر خلال تصويره الحلقات الأخيرة من مسلسل "حكيم باشا".

بكاء مصطفى شعبان بسبب تذكر وفاة شقيقه الأصغر

وقال الفنان مصطفى شعبان باكيًا، خلال اللقاء: "ربنا ما يكتبها على حد".

وطلب مصطفى شعبان من عمرو الليثي، تجاوز ذكرى وفاة شقيقه الأصغر وعدم الحديث عن كواليس الوفاة وتأثيرها فيه خلال تصوير مسلسل حكيم باشا.

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