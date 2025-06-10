شقيقة سعاد حسني تكشف مفاجأة بشأن وزن السندريلا اثناء تغسيلها وحقيقة حلق شعرها

أجابت جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ"جيجي"، شقيقة الفنانة سعاد حسني، على السؤال الشائك بشأن جثمان السندريلا وحقيقة دفنها في مصر ووزنها أثناء الغسل.

مفاجأة بشأن وزن سعاد حسني أثناء الغسل وحقيقة حلق شعرها؟

وأكدت خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”: "سعاد حسني دفنت في مصر وعندما قمت بتغسيلها تأكدت من ذلك، وجدت أن وزنها 70 كيلو عند الوفاة، علي عكس ما أشيع أن وزنها وصل إلى 100 كيلو جرام وفي السابق كان وزنها لا يزيد على 48 كيلو".

ما صحة ما تردد أنها قبل الوفاة قامت بحلق شعرها؟



وأكدت: ما تردد بشأن حلق سعاد حسني شعر رأسها، كلها شائعات وأكاذيب روجها المسئولين عن قتلها، فعند تغسليها كان شعرها يصل إلى آخر ظهرها.

مذكرات سعاد حسني كانت سببا في قتلها؟

في وقت سابق، كشفت جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ"جيجي"، شقيقة الفنانة سعاد حسني، قصة المذكرات التي أكدت حسب قولها أنها كانت سببًا في قتلها.

وقالت شقيقة السندريلا في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: "منذ رحيل سعاد حسني والكل يبحث عن المذكرات التي كانت كتبتها وسجلتها أيضًا بصوتها على مجموعة من الأشرطة، تلك المذكرات التي اختفت يوم رحيلها الغامض".

وأكدت: "كانت تلك المذكرات التي بدأت في كتابتها سببًا في قتلها، وللأسف اختفت بعد موتها ولم تظهر حتى الآن، وثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك من وراء قتلها، وأخبرتني اعتماد خورشيد زوجة مدير المخابرات السابق صلاح نصر بالقاتل، وأكد نفس الرواية الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم الذي أخبرني بأنه حذر سعاد من القاتل قبل سفرها إلى لندن".

بكاء شقيقة سعاد حسني

ودخلت شقيقة الفنانة سعاد حسني في نوبة بكاء، قائلة:"اللى قتلها حرمنا منها..موتتها صعبة بس هي شهيدة، والمذكرات أكيد كان فيها الكثير من الأسرار والخبايا التي كانت هتكشفها بس للأسف مسئول كبير في نظام مبارك كان وراء جريمة القتل"-حسب روايتها.

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