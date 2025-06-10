هاني حسن الأسمر لـ"فيتو": الناس مشتاقة لصوت أبويا وأغلى من عينيا ليست مسيئة لتاريخه

كشف المطرب هاني حسن الأسمر ، نجل الفنان الراحل حسن الأسمر عن كواليس أغنية أغلى من عينيا والتي تجمعه بوالده بعد وفاته من 14 عاما، مشيرا إلى أن الأغنية ليست ذكاء اصطناعي ولكنها تحتوي على بعض القطات مصورة بهذه التقنية.

أغنية هاني الأسمر مع والده

وقال “هاني” في تصريح خاص لـ"فيتو": الأغنية تم تنفيذها قبل وفاة والدي وكانت جاهزة بالفعل على الطرح ولكن كنت محتفظا بها بعد وفاته لحين قراري بطرحها بعد وفاته منذ 14 عاما، موضحا: “الناس مشتاقة تسمع صوت حسن الأسمر والأغنية تحتوي على مشاهد مصورة بالذكاء الاصطناعي وحاجة مشرفة للوالد مش تسيء لي”.

وتحمل "أغلى من عينيّا" العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الكلمات التي تمس القلوب، أو الألحان التي تمزج بين الطابع الشعبي الأصيل والروح المعاصرة، كما يشهد الكليب المصاحب للأغنية لقطات للراحل حسن الأسمر عن طريق الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها ملامح العلاقة بين الأب والابن.

ومن المنتظر طرح الأغنية رسميًا خلال الأيام المقبلة عبر موقع يوتيوب.

أغنية أغلى من عينيا

أغنية "أغلى من عينيا" من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامى وتوزيع ياسر ماجد ومهندس صوت مصطفى رؤوف وإنتاج بروتيكت ميديا للمنتج محمد العشري.

وتعد أغنية "أغلى من عينيا" التعاون الثانى الذى يجمع الراحل حسن الأسمر ونجله هاني، حيث تعاونا سابقا قبل وفاته في أغنية "صياد" التي حققت نجاحا كبيرا.

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