الثلاثاء 10 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

ليلى طاهر تتصدر التريند..ما القصة؟

ليلى طاهر، فيتو
ليلى طاهر، فيتو

تصدرت الفنانة القديرة ليلى طاهر التريند بعد تصريحات صحفية أثارت الجدل أدلت فيها برأيها حول الحجاب.

الفنانة البعيدة عن الأضواء منذ فترة أشارت إلى أنها لا تفكر في ارتداء الحجاب ولا تؤمن به، زاعمة أنه غير مذكور في القرآن الكريم وأنه لا توجد سورة قرآنية تقول بتغطية النساء لشعرهن.

أثارت تصريحات ليلي طاهر موجة من الانتقادات، وأصبح اسم ليلى طاهر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ليس بفنها وأعمالها هذه المرة بل بسبب رأيها الذي اعتبره متابعون مثيرًا للجدل وغير مبرر.

الفنانة ليلى طاهر 

الفنانة ليلى طاهر من مواليد عام 1939، وبدأت العمل في مجال الإعلام كمذيعة في التلفزيون المصري، واشتهرت في ستينيات القرن العشرين بتقديمها برنامج "مجلة التليفزيون"، باﻹضافة إلى تقديمها لمجموعة من برامج المنوعات.

بعد تألقها الإعلامي قررت خوض تجربة التمثيل وخاضت تجارب ناجحة في السينما والتليفزيون، وكانت من أجمل الوجوه التي عرفتها الشاشة. 

ومن أبرز أعمالها السينمائية: أفلام أبو حديد، زمان يا حب، قطة على نار، الأيدي الناعمة، القاهرة في الليل، ومن أبرز المسلسلات التلفزيونية التي شاركت فيها: القضاء في الاسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش، وواصلت عطاءها الفني حتى عام 2014 من خلال سيت كوم “الباب في الباب”، في جزئه الرابع، وبعد اعتزالها تحرص على قضاء وقتها مع أسرتها.

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الباب في الباب الفنانة ليلي طاهر بوابة الحلواني ليلى طاهر ليلى طاهر والحجاب سيت كوم “الباب في الباب”

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